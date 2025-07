Nicoll Cruz: De vencer la obesidad a ser candidata del Miss Honduras Universo 2025

A través de una publicación en su perfil de Instagram, Cruz compartió: "Después de haber vivido con 200 libras, aprendí que el peso más grande no era físico, sino emocional. Descubrí que la belleza no se mide en tallas, sino en fuerza interior. Que cada mirada, cada reto y cada paso me prepararon para estar aquí: segura, firme y feliz con quien soy".