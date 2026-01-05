Miss Honduras Universo 2025, Alejandra Fuentes, anuncia su compromiso

La representante de Honduras en Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, anunció su compromiso a través de su cuenta de Instagram.
La olanchana, de 31 años, reposteó varias fotografías en las que aparece mostrando su argolla, imágenes que confirmaron el anuncio sin necesidad de un pronunciamiento directo.
El prometido fue identificado únicamente como Manuel Bardales y, según lo observado en las publicaciones, habría elegido un mirador como escenario para la propuesta.
Fuentes acompañó una de sus historias con la canción Where is my Husband ("¿Dónde está mi esposo?", en español) de la artista Raye, recurso que funcionó como único mensaje explícito sobre el momento personal que atraviesa.
El anuncio se produce dos meses después de su viaje a Tailandia, donde participó en el certamen de belleza más importante del mundo.
Durante su representación, Fuentes asumió compromisos que se extendieron más allá del ámbito del certamen.
Participó en un foro de la ONU enfocado en la defensa de la salud mental de niñas y jóvenes y fue designada madrina del Desfile de la Hispanidad 2025 en Nueva York, acciones que ampliaron su proyección internacional.
Tras la competición, Fuentes ha regresado progresivamente a sus redes sociales.
Esto ocurrió tras un periodo de vacaciones familiares, del cual compartió escasos registros en sus plataformas digitales.
Fuentes fue coronada el 10 de julio de 2024 en San Pedro Sula.
Recibió la corona de manos de Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, quien asistió a la ceremonia como invitada de honor.