Miss Universo Honduras se sincera y confiesa que su “mayor miedo eran los prejuicios”

En el programa “De reina a Reina” de Telemundo, Alejandra Fuentes confesó que su participación en el certamen ha pasado por muchas etapas: miedos y pasión

  • 11 de noviembre de 2025 a las 11:03
1 de 12

Alejandra Fuentes, representante de Honduras en el certamen de Miss Universo 2025, confesó que la decisión de participar en el concurso no fue nada sencilla de tomar. Aquí todos los detalles.

 Foto: Redes sociales
2 de 12

En el programa “De reina a Reina” de Telemundo, Fuentes reveló que antes de participar en el certamen tenía muchos miedos que la hacían dudar sobre su decisión.

Foto: Redes sociales
3 de 12

“Mi mayor miedo eran los prejuicios, el prejuicio de la sociedad de no verme lo suficiente profesional, madura o intelectual para poder cumplir con un rol dentro de los espacios en los que he estado”, confesó.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Agregó que, antes de comenzar su participación en el certamen, se cuestionó si esto le podría afectar en su carrera profesional como licenciada en relaciones internacionales.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

“Lo más complicado fue aceptar que yo siempre quise ser reina, tenía esa dualidad en mi vida de ser una profesional diplomática y pensaba que no se combinaba con el área de entretenimiento y los reinados de belleza”, reveló.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Enfatizó en que “de por sí, es muy difícil para las mujeres que te tomen en serio y luego más si eres una joven y de paso eres latina, porque hay estereotipos, y agrégale a eso ser reina de belleza, entonces me daba mucho miedo que no me tomaran en serio”.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Pese a las múltiples dudas y miedos que la envolvían, la hondureña decidió ser valiente y enfrentar el reto con pasión y amor.

Foto: Redes sociales
8 de 12

“Ha sido un trayecto de sudor y lágrimas y la verdad es que sigo aprendiendo en el proceso, pero lo que más me ayudo fue encontrarme a mí misma, estar en el presente, entender mi bienestar emocional y mi salud mental”, aseguró.

Foto: Redes sociales
9 de 12

Fuentes explicó que prefirió no compararse y entender que participar en este certamen era algo que tenía muchas ganas de hacer.

Foto: Redes sociales
10 de 12

“No compararme y entender que es lo que yo quiero, que es lo que a mí me gusta, en que soy buena y combinar todo eso. Entender que una reina de belleza los es todo, en realidad”, concluyó.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

Fuentes es licenciada en Relaciones Internacionales y Máster en Comunicación Corporativa, la concursante ha dedicado más de una década a causas de índole social.

Foto: Redes sociales
12 de 12

En estos momentos, se encuentra preparándose en Tailandia para dar lo mejor de sí en el concurso final.

 Foto: Redes sociales
