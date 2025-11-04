Miss Honduras, a favor de Miss México: "No tenemos el derecho de humillar a otros"

Tras la controversia que envuelve a la mexicana Fátima Bosch y al tailandés Nawat Itsaragrisil, la hondureña Alejandra Fuentes se expresó de manera pública en favor de su compañera.
Con una postura recatada pero haciendo del respeto y la sororidad su bandera, al ser consultada sobre su opinión del caso Alejandra Fuentes expresó: "Siempre he creído y promovido el diálogo, así como la correcta comunicación".
"Nadie debe ser silenciado, sí. Pero tampoco en nombre de la libre expresión debemos sentirnos con el derecho de humillar a otros", ratificó la hondureña, quien asegura que "la diplomacia y la comunicación asertiva siempre serán el camino correcto en cualquier situación".
Acto seguido, escribió: "El acto más valiente es pensar por una misma en voz alta”, citando a Gabrielle ‘Coco’ Chanel, en la descripción de una imagen en su cuenta de Instagram en la que posa junto a Miss México. "Eres fuerza y poder @fatimaboschfdz", añadió.
"Más allá del brillo y las coronas, lo que realmente nos hace reinas es la fuerza que encontramos al estar juntas", agregó Alejandra Fuentes en una de sus historias.
Y no fue la única que hizo notar su postura. Incluso la actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, se pronunció en respaldo de Bosch a través de un claro mensaje.
“Defenderte por ti mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de autoestima y fuerza que puedes mostrar. Significa saber lo que vales, establecer límites, y no permitir que nadie ni nada menoscabe tu voz o tu valor. Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchado, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, independientemente de cualquier obstáculo que pueda surgir en tu camino”, escribió la reina.
El altercado ocurrió durante una reunión con las participantes, donde el empresario tailandés, coorganizador del certamen de belleza y presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, cuestionó abiertamente la actitud de Bosch frente a las cámaras, situación que trascendió a un verdadero conflicto.
Tras una serie de interrupciones y mensajes ofensivos de parte del empresario, Bosch se vio obligada a responder: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.
De momento, la organización ha confirmado que Bosch sigue en competencia por la corona de Miss Universo 2025, que será colocada sobre la ganadora el próximo 21 de noviembre.