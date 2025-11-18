Miss Argentina comparte un aspecto personal previo a la final de Miss Universo 2025

Aldana Masset, Miss Argentina 2025, generó amplia atención en redes sociales tras publicar un mensaje personal a pocos días de la final de Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. ¿Cuál fue su confesión?
La modelo compartió un video en sus historias de Instagram que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.
Fue en estas publicaciones donde Masset explicó que nació con alopecia congénita, lo que provoca la ausencia permanente de cabello en una zona lateral de su cabeza.
Mostró la parte afectada con naturalidad y detalló que convivir con esta condición había sido motivo de inseguridad durante años.
"Durante mucho tiempo fue una gran inseguridad, por eso nunca lo había hecho público, pero hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte porque puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones", expresó.
La joven de 25 años también mencionó que, al ingresar al certamen internacional, pensó en cubrir el área con maquillaje, pero decidió presentarse tal como es.
Masset resaltó que la plataforma de Miss Universo le permite visibilizar que "no existe la perfección" y que es común que todas las personas enfrenten inseguridades.
Su mensaje generó apoyo inmediato por parte de sus seguidores, quienes destacaron su transparencia y valentía.
Según la Universidad de Navarra, España, la alopecia puede deberse a factores hereditarios, cambios hormonales o condiciones médicas, y puede presentarse de forma temporal o permanente.
En algunos casos, las personas eligen tratarla, mientras que otras optan por no intervenir y aceptarla como parte de su imagen.
Nacida en Valle María, Entre Ríos, Masset representará a Argentina en la edición 74 de Miss Universo. Su declaración se suma al ambiente previo a la gala final, donde competirá junto a candidatas de distintos países en una de las plataformas de belleza más visibles del mundo.