Miss Argentina comparte un aspecto personal previo a la final de Miss Universo 2025

La representante argentina hizo pública una situación que había mantenido en reserva, esto en días antes de competir en la gala de Miss Universo en Tailandia

  • 18 de noviembre de 2025 a las 14:11
Aldana Masset, Miss Argentina 2025, generó amplia atención en redes sociales tras publicar un mensaje personal a pocos días de la final de Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. ¿Cuál fue su confesión?

 Foto: Instagram Aldana Masset
La modelo compartió un video en sus historias de Instagram que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

 Foto: Instagram Aldana Masset
Fue en estas publicaciones donde Masset explicó que nació con alopecia congénita, lo que provoca la ausencia permanente de cabello en una zona lateral de su cabeza.

Foto: Instagram Aldana Masset
Mostró la parte afectada con naturalidad y detalló que convivir con esta condición había sido motivo de inseguridad durante años.

 Foto: Instagram Aldana Masset
"Durante mucho tiempo fue una gran inseguridad, por eso nunca lo había hecho público, pero hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte porque puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones", expresó.

 Foto: Instagram Aldana Masset
La joven de 25 años también mencionó que, al ingresar al certamen internacional, pensó en cubrir el área con maquillaje, pero decidió presentarse tal como es.

 Foto: Instagram Aldana Masset
Masset resaltó que la plataforma de Miss Universo le permite visibilizar que "no existe la perfección" y que es común que todas las personas enfrenten inseguridades.

Foto: Instagram Aldana Masset
Su mensaje generó apoyo inmediato por parte de sus seguidores, quienes destacaron su transparencia y valentía.

 Foto: Instagram Aldana Masset
Según la Universidad de Navarra, España, la alopecia puede deberse a factores hereditarios, cambios hormonales o condiciones médicas, y puede presentarse de forma temporal o permanente.

 Foto: Instagram Aldana Masset
En algunos casos, las personas eligen tratarla, mientras que otras optan por no intervenir y aceptarla como parte de su imagen.

 Foto: Instagram Aldana Masset
Nacida en Valle María, Entre Ríos, Masset representará a Argentina en la edición 74 de Miss Universo. Su declaración se suma al ambiente previo a la gala final, donde competirá junto a candidatas de distintos países en una de las plataformas de belleza más visibles del mundo.

 Foto: Instagram Aldana Masset
