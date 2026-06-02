Millie Bobby Brown sobre la maternidad: “Mi corazón siente más de lo que imaginé”

Millie Bobby Brown está viviendo una de las etapas más significativas de su vida. A menos de un año de anunciar que ella y su esposo, Jake Bongiovi, se habían convertido en padres mediante adopción, la actriz británica compartió nuevas reflexiones sobre cómo la maternidad ha transformado su día a día y su visión del futuro.
La protagonista de la exitosa serie de Netflix Stranger Things participó en un video de UNICEF en el que habló abiertamente sobre los desafíos y las emociones que ha experimentado desde que recibió a su hija en 2025.
Brown, quien además es embajadora de buena voluntad de UNICEF, reconoció que convertirse en madre ha sido una experiencia tan enriquecedora como inesperada. Según explicó, una de las mayores sorpresas ha sido descubrir la intensidad del amor que siente por su hija.
“Es un amor que no sabía que podía existir”, expresó la actriz al describir la conexión que ha desarrollado con la pequeña. También confesó que todavía le cuesta comprender cómo su corazón puede albergar sentimientos tan profundos.
La joven estrella aseguró que, como cualquier madre primeriza, ha enfrentado momentos de incertidumbre. En esos casos, suele buscar orientación en su propia madre y en su suegra, quienes le recuerdan que no existe una fórmula perfecta para criar a un hijo y que cada familia construye su propio camino.
La maternidad también modificó sus prioridades. Brown explicó que ahora piensa constantemente en el mundo que heredará su hija y en el ejemplo que desea darle.
Por ello, una de sus principales motivaciones es contribuir a que las niñas crezcan en una sociedad donde se les anime a perseguir sus sueños sin limitaciones.
No es la primera vez que la actriz habla sobre el impacto de esta nueva etapa. En entrevistas anteriores había señalado que formar una familia era uno de sus mayores anhelos y que tanto ella como Jake Bongiovi compartían el deseo de convertirse en padres a una edad relativamente joven.
La pareja anunció en agosto de 2025 que había adoptado a una niña, noticia que sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo.
Desde entonces, Brown ha descrito la experiencia como una etapa llena de aprendizaje, amor y crecimiento personal. Incluso ha asegurado que la maternidad aceleró su proceso de madurez y la ayudó a sentirse más auténtica y segura de sí misma.
A sus 22 años, la actriz parece haber encontrado un nuevo equilibrio entre su exitosa carrera y su vida familiar.
Mientras se prepara para cerrar definitivamente el capítulo de “Eleven”, el personaje que la lanzó al estrellato mundial, Brown asegura que su papel más importante ahora ocurre lejos de las cámaras: el de ser madre.