Millie Bobby Brown habla sobre maternidad y sus planes de ampliar la familia

La actriz Millie Bobby Brown aseguró que espera quedar embarazada en el futuro, aunque destacó que la adopción siempre fue una parte fundamental de su proyecto de vida familiar.
Durante una entrevista en el pódcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce, la estrella de Stranger Things habló sobre su experiencia como madre tras adoptar una niña junto a su esposo, Jake Bongiovi.
La actriz explicó que la adopción fue un sueño que tuvo desde la infancia y que siempre la consideró una forma tan válida de formar una familia como tener hijos biológicos.
La actriz también contó que estudió trabajo social antes de cambiarse a la carrera de veterinaria, una experiencia que le permitió conocer más sobre los procesos de adopción y desarrollar una profunda admiración tanto por las madres biológicas como por las adoptivas. Para Brown, la adopción representa un vínculo permanente basado en el amor y el compromiso.
Brown reveló que, aunque actualmente disfruta de esta nueva etapa como madre adoptiva, espera poder experimentar un embarazo en el futuro.
Millie también subrayó que su prioridad por ahora es proteger la privacidad de su hija y permitir que sea ella quien decida cuánto desea compartir de su historia cuando sea mayor.
Asimismo, reconoció que la maternidad ha traído desafíos inesperados, especialmente por las críticas y opiniones que ha recibido en redes sociales desde que anunció que se convirtió en madre a los 21 años. A pesar de ello, afirmó que esta experiencia ha sido una de las más gratificantes de su vida.
Brown y Bongiovi anunciaron la adopción de su hija en agosto de 2025. Desde entonces, la pareja ha mantenido en reserva su identidad, convencida de que la menor debe crecer alejada del escrutinio público.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en mayo de 2024, dos años después de haber hecho pública su relación en la alfombra roja de los premios BAFTA.
La actriz ha compartido que el matrimonio no fue un objetivo en su vida, pero que cambió de parecer al conocer a su esposo, y que ama a la persona que es cuando está con él.