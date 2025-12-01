¿Millie Bobby Brown cambió su nombre tras contraer matrimonio?

La actriz británica ha confirmado que modificó legalmente su nombre 18 meses después de su boda con Jake Bongiovi, hijo del rockero Jon Bon Jovi.
La revelación ocurrió durante una entrevista con VT, donde apareció junto a Noah Schnapp, su compañero en la serie de Netflix.
El programa ponía a prueba cuánto se conocían ambos actores.Cuando preguntaron a Schnapp el nombre completo de Brown, este respondió "Millie Bonnie Brown". La actriz corrigió la información: ya no utiliza ese nombre.
Tras un segundo intento fallido de Schnapp, Brown aclaró que había eliminado tanto "Bobby" como "Brown" de su denominación oficial.
"Solo es Millie Bonnie Bongiovi. Eso es todo", especificó la intérprete de 21 años.
La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2023 en una ceremonia privada, tras tres años de noviazgo. Cuatro meses después organizaron una segunda celebración en Italia.
En agosto de este año, Brown y Bongiovi anunciaron que habían adoptado una niña. "Estamos emocionados de embarcarnos en este siguiente capítulo de la paternidad con paz y privacidad", expresaron en redes sociales.
El nombre de la menor no se ha divulgado, aunque fotografías recientes mostraron a Brown con una funda de teléfono que contenía las iniciales "R", "W" y "B".