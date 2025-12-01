  1. Inicio
¿Millie Bobby Brown cambió su nombre tras contraer matrimonio?

Millie Bobby Brown reveló que cambió oficialmente su nombre 18 meses después de casarse con Jake Bongiovi

  • 01 de diciembre de 2025 a las 11:35
La actriz británica ha confirmado que modificó legalmente su nombre 18 meses después de su boda con Jake Bongiovi, hijo del rockero Jon Bon Jovi.

 Foto: Instagram
La revelación ocurrió durante una entrevista con VT, donde apareció junto a Noah Schnapp, su compañero en la serie de Netflix.

Foto: Instagram
El programa ponía a prueba cuánto se conocían ambos actores.Cuando preguntaron a Schnapp el nombre completo de Brown, este respondió "Millie Bonnie Brown". La actriz corrigió la información: ya no utiliza ese nombre.

 Foto: Instagram
Tras un segundo intento fallido de Schnapp, Brown aclaró que había eliminado tanto "Bobby" como "Brown" de su denominación oficial.

Foto: Instagram
"Solo es Millie Bonnie Bongiovi. Eso es todo", especificó la intérprete de 21 años.

 Foto: Instagram
La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2023 en una ceremonia privada, tras tres años de noviazgo. Cuatro meses después organizaron una segunda celebración en Italia.

 Foto: Instagram
En agosto de este año, Brown y Bongiovi anunciaron que habían adoptado una niña. "Estamos emocionados de embarcarnos en este siguiente capítulo de la paternidad con paz y privacidad", expresaron en redes sociales.

Foto: Instagram
El nombre de la menor no se ha divulgado, aunque fotografías recientes mostraron a Brown con una funda de teléfono que contenía las iniciales "R", "W" y "B".

 Foto: Instagram
