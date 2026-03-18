Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana: nostalgia, reconciliaciones y una nueva era Disney

La revista Variety ha evocado la nostalgia de toda una generación con la publicación de una serie de fotografías inéditas de Miley Cyrus, en plena promoción del esperado especial por el 20 aniversario de "Hannah Montana".
En las imágenes, la artista vuelve a encarnar a su icónico alter ego con una estética renovada, pero fiel a la esencia que marcó a millones de fans en todo el mundo.
La sesión fotográfica acompaña un reportaje en el que Cyrus reflexiona abiertamente sobre el significado de este regreso, justo en la antesala del estreno del especial el próximo 24 de marzo en Disney+.
Según la publicación, el proyecto se sumerge “completamente en el mundo de Hannah Montana”, apostando por una nostalgia sin ironías, diseñada para reconectar emocionalmente con el público que creció con la serie.
Dentro del post, uno de los elementos que ha llamado la atención es la confirmación de un cameo sorpresa de Selena Gomez, otra de las figuras emblemáticas de la era dorada de Disney Channel, detalle que amplía el atractivo del proyecto para distintas generaciones que siguieron de cerca a ambas estrellas durante sus años en la televisión juvenil.
Además, el especial incluirá una nueva canción original, un elemento clave que conecta con la raíz musical del personaje.
La propia Cyrus ha dejado claro que este proyecto no busca parodiar ni reinterpretar el pasado desde la distancia, sino abrazarlo con honestidad: “Esto no es una broma. Quería hacer que los fans se sintieran vistos”, afirmó en declaraciones recogidas por Variety.
Otro de los momentos más significativos del especial será el reencuentro en pantalla con su padre, Billy Ray Cyrus, quien interpretó a su papá en la serie original. Este regreso marca un punto de reconciliación tras años de distanciamiento personal, añadiendo una capa emocional más profunda al proyecto.
La publicación también aborda la evolución personal y profesional de Miley, recordando la etapa en la que adoptó una imagen más rebelde tras su salida de Disney. Un periodo que, según ella misma reconoce ahora, fue determinante para construir su identidad artística.
El especial funciona como un punto de convergencia entre todas las versiones de la artista: la adolescente que conquistó la televisión, la joven que rompió con los moldes y la mujer que ahora reivindica su historia.
“Me presenté con audacia y sin disculpas... ahora puedo entenderme mejor”, explicó Cyrus, dejando entrever una narrativa más introspectiva en este regreso.
Todo apunta a que el especial de "Hannah Montana" no será solo un ejercicio de nostalgia, sino también una celebración de identidad y crecimiento personal. Para Miley, volver a este universo ha sido, en sus propias palabras, como regresar a casa, pero esta vez desde un lugar de total pertenencia y control sobre su propia historia.