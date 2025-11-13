Miley Cyrus a los 33: la artista que destruyó a Hannah Montana para sobrevivir en Hollywood

La transición de niña prodigio a mujer fue uno de los procesos más mediáticos de la cultura pop reciente. Cuando en 2013 presentó ‘Bangerz’, el álbum que incluía ‘We Can’t Stop’ y ‘Wrecking Ball’, el mundo entendió que Miley había roto con Disney. Su actuación en los premios MTV, con un gesto provocador y un corte de pelo platino, simbolizó el fin de una era. La crítica la acusó de buscar la provocación fácil, pero el tiempo ha demostrado que aquel episodio fue un acto de emancipación. Cyrus no solo cambió de registro musical, fusionando el pop con el hip hop y la electrónica, sino que asumió el control de su imagen.