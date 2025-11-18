¿Pondrá fin a su romance? Milagro Flores sobre situación con "Supremo": "Uno no puede forzar a nadie"

Luego de varios días sin referirse al tema, Milagro Flores apareció en un live hablando sobre su "romance" con Lester Cardona, conocido en redes sociales como "Supremo" y aseguró que hablarán con él para aclarar su situación sentimental. Esto dijo la presentadora.
Fue en un live de TikTok donde la presentadora y creadora de contenido afirmó que mantendrá una conversación con el también tiktoker Supremo, porque “es lo ideal” y necesita definir si pueden formalizar algo.
“Si no llegamos a un acuerdo, un compromiso serio, si no hay una formalidad, pues no pasa nada... uno no puede forzar a nadie a nada”, dijo Milagro en sus redes.
También mencionó que su intención es mejorar la relación, pero sin presiones: "Yo no más voy a intentar cambiar, mi idea es que mejore, pero no voy a obligarlo a nada", expresó.
Explicó que para ella, un vínculo amoroso nace sin que nadie lo exija, pues “cuando uno quiere, uno hace las cosas porque te nacen, no porque te lo piden ... y antes de hacer cualquier cosa pensás en cómo se va a sentir la otra persona”.
Milagro también habló ante las críticas de los usuarios que la han acusado de usar su relación para generar contenido o “números”: “Les juro que, de mi parte, no es por número ni por rating ... si fuera así, yo me hubiese conectado todos los días a hacer batallas y live”.
Añadió que no le interesa la cantidad de seguidores de Supremo. “No quiero ser la persona más seguida ... no quiero tener mis redes llenas de seguidores que vengan por chambres ... yo los bloqueo”, confesó.
“Cada quien puede brillar con luz propia, él tiene su público, yo tengo el mío, juntos podemos hacer un gran equipo, pero hay que hablar seriamente ... cuando uno empieza a perder su paz, es bien difícil”.
La presentadora reveló que la confianza entre ambos se ha quebrado, aunque nunca han oficializado una relación formal.
Semanas anteriores, el romance de ambos empezó a caer luego de la participación de Supremo en el reality show La Casa de Yeik 2, realizado en El Salvador, donde fue vinculado con otras creadoras de contenido.
Milagro admitió que llegó a llorar tras sentirse traicionada o desilusionada porque esperaba compromiso y respeto de parte de Supremo.
Aunque ha sido criticada por su “inmadurez en la relación”, Milagro dejó claro que la conversación decidirá si se oficializa la relación entre ambos o si darán fin a esta historia.