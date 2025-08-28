Marichal tras versión de ruptura de Aplícano: "Que Dios no me permita hablar mal de una dama"

El reconocido presentador Miguel Marichal reaccionó ante las recientes declaraciones de la creadora de contenido, Jennifer Aplícano, quien entre lágrimas dejó entrever que, como novio, no cumplió con sus expectativas. ¿Qué dijo Marichal? A continuación los detalles.
Hace unos días, Marichal habló sobre cómo fue su ruptura con Jennifer Aplícano, por lo que la creadora de contenido rompió en llanto y criticó abiertamente a Marichal mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo con Fancony, del pódcast "Los Hijos de Morazán".
“Me da mucho coraje que lo entrevisten y que dé su versión de supercaballero cuando conmigo no lo fue”, manifestó Aplícano entre lágrimas. A su vez, mencionó que la falta de compromiso de Marichal, fue uno de los factores que influyó mucho en la ruptura amorosa. “Me metí con alguien menor y ese fue el problema”, concluyó, desatando revuelo en redes sociales.
En ese sentido, la noche del pasado miércoles -27 de agosto- Marichal utilizó sus redes sociales en respuesta a las preguntas de sus seguidores, quienes ansiaban saber qué opinaba de lo que había dicho Jennifer Aplícano.
"Todo lo que pasó, pasó hace 7 meses, ¿ok? Porque todo se dio, todo finalizó en febrero. Todo finalizó en febrero. ¿Por qué les digo eso? Porque... deben darle vuelta a la página ya. O sea, ya pasaron 7 meses", inició diciendo durante su transmisión en vivo.
El hondureño refirió que entre ellos ya no hay nada pendiente y que ambos decidieron seguir por caminos separados. "Todos tranquilos, se supone. Este es algo que no tiene por qué venir al tema de nuevo. Hablo para dejarlo todo hasta ahí. ¿Por qué lo digo? Porque es un tema que solo voy a tocar hoy. No lo voy a volver a hablar".
El también creador de contenido, instó a sus seguidores y a los de Jennifer Aplícano a "darle vuelta a la página" sobre este tema, pidiendo respeto por lo que ambos han atravesado.
“Yo siento que ya le di vuelta a la página y ustedes también deberían hacerlo”, agregó Marichal.
Por otra parte, dejó en claro que no está culpando a Jennifer Aplícano por la ruptura, así como tampoco se culpa asímismo.
Asimismo, expresó su respeto y cariño por Jennifer, a quien calificó como “superbuena chava”. “La respeto mucho y siempre la he respetado”, afirmó, dejando en claro que no hay resentimientos.
Marichal también aclaró que, aunque no comparten la misma visión de vida, no tiene nada negativo que decir sobre ella. "Que Dios no me permita hablar mal de una dama porque ella lo es. Pero, hasta ahí, no voy a mencionar nada al respecto. Lástima que tenemos dos formas distintas de pensar", apuntó.
Miguel Marichal también agradeció los momentos positivos y manifestó que prefiere quedarse con lo bueno de la relación. "O sea, no tengo por qué quedarme con lo malo. No tengo por qué hablar nada malo sobre ella. Yo la respeto un montón.Pero le agradezco todo y le deseo lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo", recalcó.
Finalmente, Marichal pidiendo a sus seguidores que dejen este tema de lado, recalcando que no lo volverá a sacar a colación. “Yo sé quién soy realmente y no voy a hablar mal de nadie”.
Sobre esta polémica, hay opiniones divididas. Algunos usuarios defienden a Jennifer Aplícano, señalando a Marichal de "típico narcisista". Sin embargo, otros opinan que él no ha dicho nada malo de ella, de hecho, el creador de contenido Bentanco, manifestó que Aplícano se escuda en su enfermedad. "Nadie se mete con ella porque tiene un problema de salud".