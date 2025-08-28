Marichal tras versión de ruptura de Aplícano: "Que Dios no me permita hablar mal de una dama"

El hondureño refirió que entre ellos ya no hay nada pendiente y que ambos decidieron seguir por caminos separados. "Todos tranquilos, se supone. Este es algo que no tiene por qué venir al tema de nuevo. Hablo para dejarlo todo hasta ahí. ¿Por qué lo digo? Porque es un tema que solo voy a tocar hoy. No lo voy a volver a hablar".