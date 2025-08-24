  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano

El presentador hondureño Miguel Marichal compartió detalles sobre su vida sentimental, su manera de enamorarse y su historia con Jennifer Aplícano

  • 24 de agosto de 2025 a las 12:29
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
1 de 12

El reconocido presentador hondureño, Miguel Marichal, causó revuelo tras una reciente aparición en los medios en la que habló sobre su vida amorosa y abordó su ahora extinta relación con la creadora de contenido Jennifer Aplícano. ¿Qué dijo? Aquí los detalles.

Foto: redes sociales
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
2 de 12

El comunicador detalló durante una entrevista para TVC, que no se considera una persona enamoradiza, pero admitió haber cometido errores en su pasado amoroso.

 Foto: Facebook Miguel Marichal
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
3 de 12

“No he sido enamorado. Siempre he sido una persona que se cuida mucho. Cuido mucho la reputación y no necesariamente de lo que digan, sino de satisfacerme yo mismo con lo que soy”, manifestó Miguel Marichal.

Foto: Facebook Miguel Marichal
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
4 de 12

A su vez, dejó en claro que busca relaciones serias y que no se involucra con cualquier persona, arguyendo que busca que sus relaciones tengan un significado auténtico.

Foto: Facebook Miguel Marichal
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
5 de 12

Durante su intervención, también habló su ahora extinta relación con la creadora de contenido Jennifer Aplícano, un vínculo que generó grandes expectativas en redes sociales mientras duró.

 Foto: Facebook Jennifer Aplícano
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
6 de 12

Miguel Marichal detalló que la historia entre ambos duró aproximadamente cinco meses, tiempo que, según él, fue breve, pero dejó huella en su vida.

Foto: Facebook Jennifer Aplícano
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
7 de 12

“La relación fue intensa, pero la distancia y las diferencias personales terminaron marcando el rumbo,” agregó, Marichal.

Foto: Facebook Miguel Marichal
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
8 de 12

Según lo mencionado por el comunicador, la pareja, enfrentó los desafíos de la distancia, ya que Jennifer viajaba mucho por motivos laborales.

Foto: Facebook Jennifer Aplícano
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
9 de 12

Marichal destacó que, a pesar de la ruptura, mantiene una buena relación con Jennifer, y que ambos aprendieron de esa experiencia. Aunque dejó en claro que la relación ya no puede ser tan estrecha.

Foto: redes sociales
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
10 de 12

“No voy a mentir, no es como que vamos a hacer una relación estrecha, muy amigos, no”, aclaró.

Foto: Facebook Miguel Marichal
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
11 de 12

El presentador aprovechó el espacio para hacer reflexión sobre la importancia de que las personas se conozcan bien antes de comprometerse en una relación.

 Foto: Facebook Miguel Marichal
Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano
12 de 12

Finalmente, Miguel Marichal dejó en claro que, aunque aún no ha encontrado a la persona adecuada, está abierto al amor y a vivir nuevas experiencias sentimentales en el futuro.

 Foto: Facebook Miguel Marichal
Cargar más fotos