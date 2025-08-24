Marichal revela detalles sobre su vida amorosa y su fugaz relación con Jennifer Aplícano

El reconocido presentador hondureño, Miguel Marichal, causó revuelo tras una reciente aparición en los medios en la que habló sobre su vida amorosa y abordó su ahora extinta relación con la creadora de contenido Jennifer Aplícano. ¿Qué dijo? Aquí los detalles.
El comunicador detalló durante una entrevista para TVC, que no se considera una persona enamoradiza, pero admitió haber cometido errores en su pasado amoroso.
“No he sido enamorado. Siempre he sido una persona que se cuida mucho. Cuido mucho la reputación y no necesariamente de lo que digan, sino de satisfacerme yo mismo con lo que soy”, manifestó Miguel Marichal.
A su vez, dejó en claro que busca relaciones serias y que no se involucra con cualquier persona, arguyendo que busca que sus relaciones tengan un significado auténtico.
Durante su intervención, también habló su ahora extinta relación con la creadora de contenido Jennifer Aplícano, un vínculo que generó grandes expectativas en redes sociales mientras duró.
Miguel Marichal detalló que la historia entre ambos duró aproximadamente cinco meses, tiempo que, según él, fue breve, pero dejó huella en su vida.
“La relación fue intensa, pero la distancia y las diferencias personales terminaron marcando el rumbo,” agregó, Marichal.
Según lo mencionado por el comunicador, la pareja, enfrentó los desafíos de la distancia, ya que Jennifer viajaba mucho por motivos laborales.
Marichal destacó que, a pesar de la ruptura, mantiene una buena relación con Jennifer, y que ambos aprendieron de esa experiencia. Aunque dejó en claro que la relación ya no puede ser tan estrecha.
“No voy a mentir, no es como que vamos a hacer una relación estrecha, muy amigos, no”, aclaró.
El presentador aprovechó el espacio para hacer reflexión sobre la importancia de que las personas se conozcan bien antes de comprometerse en una relación.
Finalmente, Miguel Marichal dejó en claro que, aunque aún no ha encontrado a la persona adecuada, está abierto al amor y a vivir nuevas experiencias sentimentales en el futuro.