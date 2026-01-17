Mhoni Vidente tras el accidente de Yeison Jiménez: "Es una brujería bien hecha"

La muerte del cantante Yeison Jiménez continúa generando reacciones en distintos espacios del entretenimiento, luego de que nuevas declaraciones reavivaran el interés público en torno a las circunstancias del hecho ocurrido el pasado 10 de enero.
En medio del duelo colectivo, la astróloga Mhoni Vidente difundió su interpretación sobre el suceso a través de distintos espacios mediáticos. Sus palabras, replicadas con rapidez en plataformas digitales, abrieron una discusión que se extendió más allá del entorno artístico.
De acuerdo con la vidente, el fallecimiento del cantante no respondería a una causa fortuita.
“Que él lo presentía, que él lo soñaba, que él lo comentaba, pero pues la visión que tengo es una brujería muy bien hecha, por parte de una mujer, que la carta del diablo me dice que ya lo estaba haciendo esa mujer desde hace un año atrás”, expresó.
Mhoni aseguró que los sueños recurrentes del cantante relacionados con su muerte tendrían un significado espiritual.
Según su interpretación, estas experiencias habrían funcionado como advertencias. “Por eso nuestro ángel de la guarda cuando soñamos, nos pone en aviso, nos dice qué hacer y qué es lo que nos está pasando... Lamentablemente, la carta del diablo estaba detrás de él y esto acaba con una tragedia junto con todos los demás”, añadió.
Las afirmaciones generaron respuestas inmediatas en redes sociales, donde seguidores del artista manifestaron posturas divididas.
Mientras algunos respaldaron la interpretación, otros cuestionaron la pertinencia de este tipo de mensajes en un contexto marcado por la pérdida.
A la discusión se sumaron las declaraciones de la médium Ayda Valencia, quien abordó el tema desde una perspectiva distinta.
La vidente advirtió que durante 2026 podrían registrarse accidentes similares, aunque rechazó de forma directa cualquier versión relacionada con actos esotéricos o ataques intencionales.
Valencia también se refirió a los sueños que, según versiones cercanas, Yeison Jiménez habría comentado antes de su fallecimiento, calificándolos como posibles sueños premonitorios. Sin embargo, fue enfática al desmarcarse de las teorías difundidas por otros personajes públicos.
Al referirse a los señalamientos sobre brujería, la médium los negó de manera tajante y cuestionó el tratamiento que algunas versiones dieron a la tragedia, al considerar que se desvió la atención del hecho principal y del impacto humano que dejó el accidente.