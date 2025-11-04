De "La promesa" a "Tu jardín con enanitos": Las diez canciones más icónicas de Melendi

Dos décadas después de su debut, Melendi vuelve a los escenarios con una gira que honra las piezas más representativas de su repertorio. En Honduras, el público podrá revivir ese recorrido musical el 6 de noviembre en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa.
Los boletos están disponibles en BMTickets con tres zonas habilitadas: Zona BMP (L 4,500), Butaca (L 2,900) y General (L 1,900).
El artista español ha dejado una huella indeleble en la música en español con composiciones que transitan entre la melancolía, la ironía y el amor.
En su gira, rescata diez temas que definieron distintos momentos de su carrera y que continúan siendo parte esencial de sus presentaciones.
Entre ellos figura “Tu jardín con enanitos”, uno de los himnos más coreados de su público y símbolo de su madurez lírica.
Le sigue “Caminando por la vida”, canción que consolidó su fama en los primeros años y que mantiene una fuerza entrañable en cada interpretación.
También resuenan piezas de su etapa inicial como “Sé lo que hicisteis”, marcada por su tono desenfadado, y “La promesa”, una balada que con el tiempo se transformó en un clásico sentimental.
A estos se suma “Cheque al portamor”, tema al que el propio Melendi ha confesado tener un cariño especial por lo que representa en su evolución artística.
En esa línea destacan “Destino o casualidad”, “Kisiera yo saber”, “El arrepentido” y “La boca junta”, esta última junto a Mau y Ricky, que introduce una sonoridad más contemporánea sin perder la esencia del compositor.
Cada una de estas canciones construye una narrativa de crecimiento personal y musical que se refleja en sus dos décadas de carrera.
La presentación en Tegucigalpa promete ser una celebración de esa historia, un reencuentro entre el artista y los recuerdos que sus letras dejaron en toda una generación.
Todavía hay entradas disponibles para quienes deseen corear en directo estos y otros éxitos del repertorio del artista.