De "La promesa" a "Tu jardín con enanitos": Las diez canciones más icónicas de Melendi

Melendi ofrecerá un concierto en Honduras y repasará sus temas más icónicos. Conoce las diez canciones que marcaron su historia musical

  • 04 de noviembre de 2025 a las 11:53
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
1 de 12

Dos décadas después de su debut, Melendi vuelve a los escenarios con una gira que honra las piezas más representativas de su repertorio. En Honduras, el público podrá revivir ese recorrido musical el 6 de noviembre en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
2 de 12

Los boletos están disponibles en BMTickets con tres zonas habilitadas: Zona BMP (L 4,500), Butaca (L 2,900) y General (L 1,900).

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
3 de 12

El artista español ha dejado una huella indeleble en la música en español con composiciones que transitan entre la melancolía, la ironía y el amor.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
4 de 12

En su gira, rescata diez temas que definieron distintos momentos de su carrera y que continúan siendo parte esencial de sus presentaciones.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
Entre ellos figura "Tu jardín con enanitos", uno de los himnos más coreados de su público y símbolo de su madurez lírica.
5 de 12

Entre ellos figura “Tu jardín con enanitos”, uno de los himnos más coreados de su público y símbolo de su madurez lírica.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
6 de 12

Le sigue “Caminando por la vida”, canción que consolidó su fama en los primeros años y que mantiene una fuerza entrañable en cada interpretación.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
7 de 12

También resuenan piezas de su etapa inicial como “Sé lo que hicisteis”, marcada por su tono desenfadado, y “La promesa”, una balada que con el tiempo se transformó en un clásico sentimental.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
8 de 12

A estos se suma “Cheque al portamor”, tema al que el propio Melendi ha confesado tener un cariño especial por lo que representa en su evolución artística.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
9 de 12

En esa línea destacan “Destino o casualidad”, “Kisiera yo saber”, “El arrepentido” y “La boca junta”, esta última junto a Mau y Ricky, que introduce una sonoridad más contemporánea sin perder la esencia del compositor.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
10 de 12

Cada una de estas canciones construye una narrativa de crecimiento personal y musical que se refleja en sus dos décadas de carrera.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_
De La promesa a Tu jardín con enanitos: Las diez canciones más icónicas de Melendi
11 de 12

La presentación en Tegucigalpa promete ser una celebración de esa historia, un reencuentro entre el artista y los recuerdos que sus letras dejaron en toda una generación.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_ y @francofafasuli
Todavía hay entradas disponibles para quienes deseen corear en directo estos y otros éxitos del repertorio del artista.
12 de 12

Todavía hay entradas disponibles para quienes deseen corear en directo estos y otros éxitos del repertorio del artista.

 Foto: Instagram | @_melendioficial_ y @francofafasuli
