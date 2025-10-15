  1. Inicio
Las mejores series de terror y suspenso para ver en streaming desde Honduras

Si es amante del terror, octubre es ideal para una buena maratón. Desde el horror psicológico hasta las historias sobrenaturales más intensas, las plataformas presentan su oferta

  • 15 de octubre de 2025 a las 16:00
Estas series cubren distintos tipos de terror (psicológico, sobrenatural, gótico, de culto o realista) y están disponibles en plataformas que funcionan en Honduras.
The Haunting of Hill House (Netflix). Un clásico moderno del horror psicológico. Fantasmas, secretos familiares y una atmósfera que te mantiene al borde del sofá.
The Fall of the House of Usher (Netflix). Inspirada en Edgar Allan Poe, esta serie combina horror gótico y tragedia familiar con una dosis de crítica social.
Archive 81 (Netflix). Un archivista restaura viejas cintas y termina atrapado en una conspiración sobrenatural. Perfecta si te gustan los misterios con tintes paranormales.
Brand New Cherry Flavor (Netflix). Una historia retorcida sobre venganza, brujería y cine maldito ambientada en Los Ángeles de los noventa. Bizarra y fascinante.
From (Prime Video). Un pueblo del que nadie puede escapar y criaturas que acechan al anochecer. Suspenso puro y una trama adictiva.
Penny Dreadful (Prime Video). Una oscura mezcla de terror gótico y literatura clásica con personajes como Frankenstein, Drácula y Dorian Gray. Visualmente impecable.
American Horror Story (Star+). Cada temporada explora un universo distinto: manicomios, hoteles, sectas o brujas. Una antología que redefine el terror televisivo.
Haunted: Latinoamérica (Netflix). Testimonios reales de experiencias paranormales en distintos países de la región. Escalofríos con acento latino.
