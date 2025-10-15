Las mejores series de terror y suspenso para ver en streaming desde Honduras

Estas series cubren distintos tipos de terror (psicológico, sobrenatural, gótico, de culto o realista) y están disponibles en plataformas que funcionan en Honduras.
The Haunting of Hill House (Netflix). Un clásico moderno del horror psicológico. Fantasmas, secretos familiares y una atmósfera que te mantiene al borde del sofá.
The Fall of the House of Usher (Netflix). Inspirada en Edgar Allan Poe, esta serie combina horror gótico y tragedia familiar con una dosis de crítica social.
Archive 81 (Netflix). Un archivista restaura viejas cintas y termina atrapado en una conspiración sobrenatural. Perfecta si te gustan los misterios con tintes paranormales.
Brand New Cherry Flavor (Netflix). Una historia retorcida sobre venganza, brujería y cine maldito ambientada en Los Ángeles de los noventa. Bizarra y fascinante.
From (Prime Video). Un pueblo del que nadie puede escapar y criaturas que acechan al anochecer. Suspenso puro y una trama adictiva.
Penny Dreadful (Prime Video). Una oscura mezcla de terror gótico y literatura clásica con personajes como Frankenstein, Drácula y Dorian Gray. Visualmente impecable.
American Horror Story (Star+). Cada temporada explora un universo distinto: manicomios, hoteles, sectas o brujas. Una antología que redefine el terror televisivo.
Haunted: Latinoamérica (Netflix). Testimonios reales de experiencias paranormales en distintos países de la región. Escalofríos con acento latino.