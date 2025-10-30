  1. Inicio
Las mejores películas de terror sobrenatural para ver en Halloween

Aquí una selección de películas sobre terror sobrenatural y otras inspiradas en hechos reales. Todas son ideales para una maratón que vaya de lo misterioso a lo realmente escalofriante

  • 30 de octubre de 2025 a las 19:55
Sumérjase en historias donde lo paranormal, lo oculto o lo demoníaco cobran vida y relatos que parten de sucesos documentados o casos policiales que inspiraron leyendas.
Insidious (2010). Una familia descubre que su hijo está atrapado en un plano espiritual. Dirigida por James Wan, combina terror clásico con una historia emocional.
The Babadook (2014). Una madre viuda y su hijo son atormentados por una criatura que parece provenir de un libro infantil. Más psicológico que sangriento, con un mensaje poderoso sobre el duelo.
"El conjuro" (2013). Basada en los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, muestra a una familia aterrorizada por una presencia maligna en su casa rural.
"La monja II" (2023). Continúa el universo de "El Conjuro", centrada en la temible entidad Valak. Ideal para quienes disfrutan de los sustos visuales y escenarios góticos.
"El orfanato" (2007). Una mujer regresa al orfanato donde creció, donde su hijo desaparece misteriosamente. Producción española con un toque emocional y un gran final.
"El exorcismo de Emily Rose" (2005). Mezcla drama judicial con terror, narrando el caso de una joven que murió tras un exorcismo aprobado por la Iglesia. Basada en el caso real de Anneliese Michel.
Annabelle: Creation (2017). Explica el origen de la famosa muñeca poseída que pertenece al universo de El Conjuro. Basada en el objeto real custodiado por los Warren.
"La casa de los 1000 cuerpos" (2003). Inspirada en asesinos seriales reales y el horror del “backwoods terror”. Sangrienta, grotesca y de culto.
"Terror en Amityville" (1979 / 2005). Una familia vive el infierno tras mudarse a una casa donde ocurrió un crimen múltiple. El caso real en que se basa aún divide opiniones entre creyentes y escépticos.
"El rito" (2011). Un seminarista escéptico viaja a Roma para aprender sobre exorcismos. Inspirada en la vida del padre Gary Thomas, un exorcista real.
Deliver Us from Evil ("Líbranos del mal") (2014). Basada en los informes de un policía de Nueva York que afirmaba haber enfrentado posesiones demoníacas durante sus casos. Acción policial con tintes sobrenaturales.
