Top 9: Los más grandes éxitos en cines en lo que va del 2025

Producciones animadas, de superhéroes y acción al límite han liderado la taquilla este año, dejando recaudaciones de millones de dólares.
Los superhéroes llegaron a romper récord en cines. Capitán América: Brave New World fue el título más sonado del primer trimestre, conuna ganancia de 192 millones de dólares en sus primeros días de estreno.
La cinta “Superman”, protagonizada por el actor David Corenswet, también conquistó la pantalla grande, convirtiéndose en la más exitosa del superhéroe y recaudando 217 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.
La película "Lilo & Stitch", protagonizada por una niña hawaiana y una criatura extraterrestre, cautivó a los espectadores en su primer fin de semana de estreno, logrando recaudar 183 millones de dólares en Estados Unidos y 341 a nivel mundial.
Sin embargo, “Cómo entrenar a tu dragón” le quito el reinado a "Lilo & Stitch" y se posicionó en el top número uno en Estados Unidos y Canadá.
La más reciente entrega Jurassic World arrasó en la taquilla con más de 300 millones de dólares en todo el mundo.
"Una película de Minecraft" supero las expectativas y se convirtió en la historia más exitosa de videojuegos adaptada al mundo cinematográfico.
Por su parte, "Los cuatro Fantásticos: primeros pasos", estrenada el 24 de julio y liderada por Pedro Pascal, rompió récord en la pantalla grande. Mantuvo su liderazgo en su segunda semana de estreno en cartelera y recolectó más de 300 millones de dólares a nivel mundial.
“F1: la película” llegó a las salas de cines el 26 de junio. Interpretada por el estadounidense Brad Pitt y el español Javier Bardem, obtuvo una recaudación de 140 millones de dólares a nivel global en su fin de semana de estreno.
Y aún con bajas expectativas, la cinta “Los pecadores” se estrenó el 17 de abril y su éxito fue notable. Recaudó en dos semanas más de 187 millones de dólares en Norteamérica.