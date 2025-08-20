  1. Inicio
Top 9: Los más grandes éxitos en cines en lo que va del 2025

Este 2025 las producciones cinematográficas han conquistado a las audiencias de la pantalla grande con estrenos que abarcan “Superman”, "Lilo & Stitch", entre otros

  • 20 de agosto de 2025 a las 12:18
Producciones animadas, de superhéroes y acción al límite han liderado la taquilla este año, dejando recaudaciones de millones de dólares.

 Foto: Internet.
Los superhéroes llegaron a romper récord en cines. Capitán América: Brave New World fue el título más sonado del primer trimestre, conuna ganancia de 192 millones de dólares en sus primeros días de estreno.

 Foto: Internet.
La cinta “Superman”, protagonizada por el actor David Corenswet, también conquistó la pantalla grande, convirtiéndose en la más exitosa del superhéroe y recaudando 217 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.

 Foto: Internet.
La película "Lilo & Stitch", protagonizada por una niña hawaiana y una criatura extraterrestre, cautivó a los espectadores en su primer fin de semana de estreno, logrando recaudar 183 millones de dólares en Estados Unidos y 341 a nivel mundial.

 Foto: Internet.
Sin embargo, “Cómo entrenar a tu dragón” le quito el reinado a "Lilo & Stitch" y se posicionó en el top número uno en Estados Unidos y Canadá.

 Foto: Internet.
La más reciente entrega Jurassic World arrasó en la taquilla con más de 300 millones de dólares en todo el mundo.

 Foto: Internet.
"Una película de Minecraft" supero las expectativas y se convirtió en la historia más exitosa de videojuegos adaptada al mundo cinematográfico.

 Foto: Internet.
Por su parte, "Los cuatro Fantásticos: primeros pasos", estrenada el 24 de julio y liderada por Pedro Pascal, rompió récord en la pantalla grande. Mantuvo su liderazgo en su segunda semana de estreno en cartelera y recolectó más de 300 millones de dólares a nivel mundial.

 Foto: Internet.
“F1: la película” llegó a las salas de cines el 26 de junio. Interpretada por el estadounidense Brad Pitt y el español Javier Bardem, obtuvo una recaudación de 140 millones de dólares a nivel global en su fin de semana de estreno.

 Foto: Internet.
Y aún con bajas expectativas, la cinta “Los pecadores” se estrenó el 17 de abril y su éxito fue notable. Recaudó en dos semanas más de 187 millones de dólares en Norteamérica.

 Foto: Internet.
