  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja

Artistas, actores y productores desfilaron con diseños que marcaron tendencia y captaron todas las miradas en la alfombra roja

  • 13 de noviembre de 2025 a las 22:44
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
1 de 12

Descubre los mejores looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Fotos de las celebridades mejor vestidas y las tendencias que marcaron la noche.

 Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
2 de 12

Los presentadores mexicanos Alan Tacher y Alejandra Espinoza.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
3 de 12

Bad Bunny, uno de los más nominados en esta edición de los Latin Grammy 2025.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
4 de 12

El cantante español Alejandro Sánz.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
5 de 12

La presentadora venezolana Migbelis Lynette Castellanos Romero.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
6 de 12

El cantante chileno Beto Cuevas.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
7 de 12

El cantante colombiano Maluma y su esposa, Susana Gomez.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
8 de 12

Marco Antonio Solís, "El Buki".

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
9 de 12

La cantante española Aitana.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
10 de 12

Aitana usó dos looks. Con el segundo también destacó.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
11 de 12

Karol G, también destacó con un elegante vestido en escote "V" y brillos.

Foto: EFE
Mejor vestidos de los Latin Grammy 2025: brillo, elegancia y arriesgados looks en la alfombra roja
12 de 12

Enrique Bunbury.

Foto: EFE
Cargar más fotos