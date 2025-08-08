"Me veo casada y con hijos": Milagro Flores habla de su futuro con Supremo

Milagro Flores y Supremo han mantenido una relación muy cercana desde hace varios meses, aunque aún no han confirmado un noviazgo. Sin embargo, por sus recientes declaraciones, todo indica que las cosas van muy en serio.
Muchos internautas aseguran que Milagro Flores se ve muy ilusionada. Incluso, en el cumpleaños de Supremo lo sorprendió con un costoso regalo.
Al inicio, cuando se dio a conocer la supuesta relación, Milagro Flores negó ser pareja de Supremo y aseguró que solo se estaban conociendo. Pero, ¿qué pasa ahora?
Con el paso del tiempo, todo indica que ambos están más que felices y que la relación avanza poco a poco, sobre todo por las últimas declaraciones de Flores, que sorprendieron a muchos.
Milagro Flores realizó un en vivo en TikTok con la creadora de contenido Jennifer Aplicano, quien le preguntó cómo se veía en un futuro con Supremo.
“En el futuro, ¿vos ves que puede ayudarte en el hogar? ¿Que él es una persona hogareña? ¿Si realmente te ves en un futuro con él? Porque a veces uno conoce a alguien, pero sabe que con esa persona no compaginaría”, le consultó Aplicano.
Seguidamente, Flores respondió: “Si a mí me lo preguntan ahorita, yo me veo casada, con hijos y con nietos”.
“Yo les voy a decir algo: yo quisiera ya tener hijos, me quisiera casar, porque quiero hacer las cosas bien y en orden”, agregó Flores.
Pese a los planes, Milagro Flores reconoció que hay “tantas cosas que pueden pasar en el futuro” y luego habló sobre la parte de Supremo.
“Eso es como lo veo yo, pero una pareja es de dos. Supremo es súper lindo”, expresó Milagro, quien se negó a seguir dando detalles de su relación.