"Me quedé helada": Cristian Castro deja a Mariela Sánchez por una fan que ella misma le presentó

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin días después de que la pareja confirmara sus planes de boda. La separación se produjo tras filtrarse imágenes del cantante en actitud afectuosa con otra mujer, identificada como Marcela, una fan argentina
La noticia sacudió a los seguidores de la pareja, quienes esperaban verlos casados en los primeros meses de 2026.
Sin embargo, las imágenes que circularon en medios argentinos mostraban a Castro con evidentes muestras de cariño hacia la joven, lo que desencadenó el quiebre definitivo.
Visiblemente afectada, Mariela Sánchez envió un audio al programa argentino 'Puro Show' donde expresó su sorpresa ante las imágenes:
"La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas".
Posteriormente, la periodista Ana María Alvarado compartió mensajes de texto que habría recibido de Sánchez: "Le deseo lo mejor, agradezco el tiempo juntos, pero esto terminó".
La revelación más sorprendente llegó desde el programa 'Sale el Sol'. Según Ana María Alvarado, Mariela Sánchez habría sido quien puso en contacto a Cristian Castro con Marcela durante un evento con el club de fans del cantante.
"Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans. Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va. Ella portándose bien con la fan y la fan le comió el mandado", explicó la conductora.
El primer contacto entre el cantante y su nueva pareja se habría producido en Carlos Paz, Argentina, durante una actividad organizada por Sánchez para admiradores de Castro. En ese contexto, Mariela presentó formalmente a Marcela al intérprete de 'Azul', sin imaginar las consecuencias.
Testigos del encuentro aseguran que la química entre ambos fue evidente desde el primer momento, aunque en ese entonces Cristian mantenía su compromiso con Mariela.
Marcela es una admiradora argentina del cantante mexicano, integrante activa de uno de los clubes de fans de Castro en ese país. Según medios locales, la joven tiene aproximadamente 30 años y reside en la provincia de Córdoba. Su cercanía con Cristian habría comenzado de manera inocente durante eventos públicos, pero la relación evolucionó hasta convertirse en el motivo de la ruptura entre el cantante y Mariela Sánchez.