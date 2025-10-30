"Me puse nerviosa": Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses

Preocupada se mostró Milagro Flores luego de que un hombre, que según ella la ha perseguido desde hace varios meses, intentara entrar a su lugar de trabajo. Aquí los detalles.
Milagro Flores estaba transmitiendo en vivo a través de su plataforma en TikTok cuando le notificaron que un hombre la andaba buscando porque supuestamente había sido invitado para una entrevista.
Flores aseguró que ya se lo había encontrado anteriormente y en esa ocasión le dijo: “Dejá de buscarme, dejá de mandarme regalos, no me interesa”, pero él continuó insistiendo.
“Yo me quedé helada cuando lo vi entrar”, relató la presentadora mientras hacía un live en TikTok y se negaba a recibirlo.
Seguidamente, le comentó a su compañero: “Es un hombre que me anda siguiendo desde hace meses”. La hondureña detalló que él habla inglés y le ha enviado varios detalles.
“Me preocupé porque la última vez me llegó un regalo y el mensaje decía: ‘¿Qué tal nuestra primera cita en 10 días?’ Me puse nerviosa y pensé que quizá me quisiera hacer algo en esos 10 días”, contó Flores.
La presentadora afirmó que ya se lo ha encontrado en restaurantes: “Yo dije: este hombre me anda siguiendo”.
“Ya le dije que no me interesa, que no me esté mandando detalles, y ahora se viene a meter aquí”, agregó.
Milagro Flores ya había revelado anteriormente, mediante las cámaras de seguridad de su casa, que un hombre había llegado a su vivienda y le había dejado algo en la puerta.
En las grabaciones se observa a una persona con suéter y la cabeza cubierta. Ella lo descubrió justo cuando acababa de llegar a su casa.