  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

"Me puse nerviosa": Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses

Bajo engaños, un hombre que supuestamente ha seguido a la presentadora Milagro Flores, durante meses intentó ingresar a su lugar de trabajo. Aquí lo que se sabe

  • 30 de octubre de 2025 a las 14:05
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
1 de 10

Preocupada se mostró Milagro Flores luego de que un hombre, que según ella la ha perseguido desde hace varios meses, intentara entrar a su lugar de trabajo. Aquí los detalles.

 Foto: Captura de pantalla
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
2 de 10

Milagro Flores estaba transmitiendo en vivo a través de su plataforma en TikTok cuando le notificaron que un hombre la andaba buscando porque supuestamente había sido invitado para una entrevista.

 Foto: Redes sociales
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
3 de 10

Flores aseguró que ya se lo había encontrado anteriormente y en esa ocasión le dijo: “Dejá de buscarme, dejá de mandarme regalos, no me interesa”, pero él continuó insistiendo.

 Foto: Redes sociales
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
4 de 10

“Yo me quedé helada cuando lo vi entrar”, relató la presentadora mientras hacía un live en TikTok y se negaba a recibirlo.

 Foto: Redes sociales
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
5 de 10

Seguidamente, le comentó a su compañero: “Es un hombre que me anda siguiendo desde hace meses”. La hondureña detalló que él habla inglés y le ha enviado varios detalles.

Foto: Redes sociales
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
6 de 10

“Me preocupé porque la última vez me llegó un regalo y el mensaje decía: ‘¿Qué tal nuestra primera cita en 10 días?’ Me puse nerviosa y pensé que quizá me quisiera hacer algo en esos 10 días”, contó Flores.

 Foto: Redes sociales
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
7 de 10

La presentadora afirmó que ya se lo ha encontrado en restaurantes: “Yo dije: este hombre me anda siguiendo”.

 Foto: Redes sociales
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
8 de 10

“Ya le dije que no me interesa, que no me esté mandando detalles, y ahora se viene a meter aquí”, agregó.

 Foto: Redes sociales
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
9 de 10

Milagro Flores ya había revelado anteriormente, mediante las cámaras de seguridad de su casa, que un hombre había llegado a su vivienda y le había dejado algo en la puerta.

 Foto: Captura de pantalla
Me puse nerviosa: Milagro Flores revela que un hombre la persigue desde hace meses
10 de 10

En las grabaciones se observa a una persona con suéter y la cabeza cubierta. Ella lo descubrió justo cuando acababa de llegar a su casa.

 Foto: Captura de pantalla
Cargar más fotos