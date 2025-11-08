"Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar": Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson

Luego de la separación entre Alejandra Rubio yJavian Thompson, que fue polémica por todo lo que se reveló. Él aparentemente tiene una nueva relación, y su aún esposa se pronunció al respecto.
Aunque Alejandra Rubio envió las mejores vibras, las indirectas no faltaron. Aseguró que, además de cantar en la boda de su ex, también estaría dispuesta a pagarla.
Uno de los detalles que se dieron a conocer tras la separación de Rubio y Thompson es que Alejandra Rubio asumió los costos de su enlace matrimonial.
La joven relató que su boda se pagó con un 50 % en publicidad y 5,000 dólares que ella puso de su bolsillo, con el compromiso de que Thompson le reembolsaría. Esta vez, envió una indirecta.
"Yo creo que encontró lo que buscaba y cualquier cosa, me invitan a la boda, yo se las puedo pagar también", dijo Rubio.
Pero Rubio también mostró una parte tranquila y dijo que no estaba afectada; por el contrario, reconoció que la nueva pareja de su aún esposo es lindísima.
"Me alegro mucho por su nueva pareja, de verdad espero que tengan una hermosa familia y que tengan muchos hijos", sostuvo Rubio.
Rubio también habló sobre la última comunicación que sostuvo con Thompson: "La última llamada que recibí de él fue como llorando".
Entre risas y bromeando, Rubio aseguró estar dispuesta a cantar en la boda de Thompson e incluso interpretó un fragmento de la canción "Ese hombre".
"Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan apuesto y arrogante, lo conozco como a mí", fue parte de la canción que la joven interpretó.