  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

"Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar": Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson

La creadora de contenido se refirió al nuevo romance de su ex, Javian Thompson, e incluso ofreció pagar su boda. Aquí todos los detalles

  • 08 de noviembre de 2025 a las 17:01
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
1 de 10

Luego de la separación entre Alejandra Rubio yJavian Thompson, que fue polémica por todo lo que se reveló. Él aparentemente tiene una nueva relación, y su aún esposa se pronunció al respecto.

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
2 de 10

Aunque Alejandra Rubio envió las mejores vibras, las indirectas no faltaron. Aseguró que, además de cantar en la boda de su ex, también estaría dispuesta a pagarla.

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
3 de 10

Uno de los detalles que se dieron a conocer tras la separación de Rubio y Thompson es que Alejandra Rubio asumió los costos de su enlace matrimonial.

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
4 de 10

La joven relató que su boda se pagó con un 50 % en publicidad y 5,000 dólares que ella puso de su bolsillo, con el compromiso de que Thompson le reembolsaría. Esta vez, envió una indirecta.

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
5 de 10

"Yo creo que encontró lo que buscaba y cualquier cosa, me invitan a la boda, yo se las puedo pagar también", dijo Rubio.

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
6 de 10

Pero Rubio también mostró una parte tranquila y dijo que no estaba afectada; por el contrario, reconoció que la nueva pareja de su aún esposo es lindísima.

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
7 de 10

"Me alegro mucho por su nueva pareja, de verdad espero que tengan una hermosa familia y que tengan muchos hijos", sostuvo Rubio.

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
8 de 10

Rubio también habló sobre la última comunicación que sostuvo con Thompson: "La última llamada que recibí de él fue como llorando".

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
9 de 10

Entre risas y bromeando, Rubio aseguró estar dispuesta a cantar en la boda de Thompson e incluso interpretó un fragmento de la canción "Ese hombre".

 Foto: Redes sociales
Me invitan a la boda, yo se las puedo pagar: Alejandra Rubio sobre el nuevo romance de Thompson
10 de 10

"Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan apuesto y arrogante, lo conozco como a mí", fue parte de la canción que la joven interpretó.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos