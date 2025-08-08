  1. Inicio
“Me cansé de enseñarle la palabra caballerismo”: Jennifer Aplicano sobre Miguel Marichal

Tras varios meses de que la relación llegó a su fin, Jennifer Aplicano reveló la verdadera razón por la que terminó con Miguel Marichal: "Me veo muy avanzada".

  • 08 de agosto de 2025 a las 15:44
1 de 10

La relación entre Miguel Marichal y Jennifer Aplicano fue una de las más polémicas de la farándula hondureña. Sus fans la recibieron con entusiasmo, pero la alegría solo duró unos meses.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Cuando dieron a conocer que la relación había llegado a su fin, ninguno de los dos creadores de contenido quiso dar detalles de lo que había sucedido.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Tras meses de silencio, en un live a través de TikTok, Jennifer Aplicano, junto a Milagro Flores, respondió a una serie de preguntas de sus seguidores y fue allí cuando confesó todo.

 Foto: Cortesía
4 de 10

Según las declaraciones de Aplicano, Miguel Marichal no había madurado en varios aspectos de su vida y ella ya estaba muy adelantada en ese sentido.

 Foto: Cortesía
5 de 10

"¿Por qué terminaste con Marichal?", fue la pregunta que le lanzó Milagro Flores a Aplicano. Seguidamente, ella contestó:

 Foto: Cortesía
6 de 10

"Yo me cansé de enseñarle la palabra caballerismo. Es lo único que voy a decir. Me cansé de defenderme yo sola", dijo Aplicano.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Aplicano también se refirió al tema de la madurez: "Le hace falta crecer un montón. Él es superinmaduro en muchos aspectos".

 Foto: Cortesía
8 de 10

"Yo me veo avanzada en varias etapas de mi vida, creo que vos me vas a entender eso. Cuando ya tenés tus cosas, cuando ya te cuestan, tenés que valorar", expresó Aplicano.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Jennifer Aplicano agregó sobre Miguel Marichal: "Él estaba en otra etapa y la verdad no compaginamos".

 Foto: Cortesía
10 de 10

"Me atrevo a decirlo hasta ahorita, Mili, porque él, en otros lives, ha dicho, insinuado y hablado cosas que yo sé que son de mí, pero la gente no lo sabe", dijo Aplicano

 Foto: Cortesía
