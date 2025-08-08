“Me cansé de enseñarle la palabra caballerismo”: Jennifer Aplicano sobre Miguel Marichal

La relación entre Miguel Marichal y Jennifer Aplicano fue una de las más polémicas de la farándula hondureña. Sus fans la recibieron con entusiasmo, pero la alegría solo duró unos meses.
Cuando dieron a conocer que la relación había llegado a su fin, ninguno de los dos creadores de contenido quiso dar detalles de lo que había sucedido.
Tras meses de silencio, en un live a través de TikTok, Jennifer Aplicano, junto a Milagro Flores, respondió a una serie de preguntas de sus seguidores y fue allí cuando confesó todo.
Según las declaraciones de Aplicano, Miguel Marichal no había madurado en varios aspectos de su vida y ella ya estaba muy adelantada en ese sentido.
"¿Por qué terminaste con Marichal?", fue la pregunta que le lanzó Milagro Flores a Aplicano. Seguidamente, ella contestó:
"Yo me cansé de enseñarle la palabra caballerismo. Es lo único que voy a decir. Me cansé de defenderme yo sola", dijo Aplicano.
Aplicano también se refirió al tema de la madurez: "Le hace falta crecer un montón. Él es superinmaduro en muchos aspectos".
"Yo me veo avanzada en varias etapas de mi vida, creo que vos me vas a entender eso. Cuando ya tenés tus cosas, cuando ya te cuestan, tenés que valorar", expresó Aplicano.
Jennifer Aplicano agregó sobre Miguel Marichal: "Él estaba en otra etapa y la verdad no compaginamos".
"Me atrevo a decirlo hasta ahorita, Mili, porque él, en otros lives, ha dicho, insinuado y hablado cosas que yo sé que son de mí, pero la gente no lo sabe", dijo Aplicano