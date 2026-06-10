"Te amo profundamente": Ochmann a Aislinn Derbez, seis años después de su ruptura

Mauricio Ochmann tardó seis años en sentarse frente a ese micrófono. No porque no tuviera qué decir, sino precisamente porque sabía que tendría demasiado. En entrevistas anteriores, Aislinn Derbez había contado que su exesposo evitaba participar en "La magia del caos" (LMDC) porque le "asustaban" las preguntas profundas del programa.
El pasado 20 de mayo, Derbez ya había anticipado la entrevista a través de sus historias de Instagram: "Detengan todo. Hoy tuvimos el verdadero 'se vienen cositas'", escribió, junto al mensaje de que habían tenido "al invitado que más nos han pedido en toda la historia de LMDC".
Ante los micrófonos del pódcast que Derbez construyó como un territorio de honestidad radical, Ochmann le soltó un "sabes que te admiro profundamente, que te amo profundamente y que para mí también es fuerte estar aquí en tu espacio".
La frase, dicha entre la emoción visible de ambos, encapsuló seis años de silencios, de trabajo personal y de una relación que se negó a convertirse en herida.
Las lágrimas también estuvieron presentes al hablar de "Hasta el fin del mundo", la película romántica que protagonizan juntos y que llega a cines el 23 de julio.
La hija de Eugenio Derbez recordó que el guion llegó a sus manos cuando ella y Ochmann llevaban alrededor de cuatro años de relación, y que no pudo evitar llorar al terminar de leerlo mientras viajaban juntos en un avión.
Grabar las escenas íntimas de ese proyecto, ya separados, con todo lo que su historia real carga, fue un proceso que ambos reconocieron como emocionalmente exigente, otra capa de intimidad sobre la que el episodio del podcast tendió una luz directa.
"Hay amores que no se olvidan, que siguen viviendo en alguna parte de nosotros, aunque todo cambie. Hay historias que no terminan donde crees que van a terminar. Algunos vínculos te marcan para siempre", había escrito el actor días antes al anunciar la película. El episodio del pódcast no hizo más que confirmar que esas palabras no eran solo promoción.
El reencuentro frente a los micrófonos se inserta en un ciclo de apariciones públicas conjuntas que comenzó en mayo con el anuncio del filme y se extendió a una sesión fotográfica para la revista Quien, donde ambos también fueron interrogados sobre lo que más interesa al público: ¿retomarán su relación?
Ochmann respondió que "la moneda está en el aire." Derbez no tardó en acompañarlo con un "nunca digas nunca." Ninguno cerró la puerta, pero ninguno la abrió del todo.
Derbez fue más explícita sobre lo que los une hoy. "Lo que sí siento es que hemos pasado por todo. Por las cosas más bonitas, las más dolorosas, las más fuertes. Hemos visto el lado oscuro de cada quien. Y aun así siempre regresamos al amor", dijo la actriz, que también habló de cómo la separación la llevó a una versión de sí misma que siempre había buscado. "Salió mi mejor versión. La mujer que yo siempre había anhelado ser por fin salió. Lo peor que yo pensaba que me podría pasar se convirtió en lo mejor", expresó.
Por su lado, Ochmann describió el trabajo emocional que hizo posible que hoy convivan así. "He trabajado mucho en el soltar y dejar. Hay un amor profundo y un respeto. Es la mamá de mi hija. Es mi familia. Y aprender a dejarla ser, a confiar en esa conexión que siempre hemos tenido... eso ha sido el trabajo", dijo el actor. "Llegué a un lugar muy pleno, muy amoroso, de mucha paz. Creo que tocamos una libertad que nunca habíamos tocado en la vida", agregó sobre su proceso personal tras el divorcio de 2020.