"Te amo profundamente": Ochmann a Aislinn Derbez, seis años después de su ruptura

Derbez fue más explícita sobre lo que los une hoy. "Lo que sí siento es que hemos pasado por todo. Por las cosas más bonitas, las más dolorosas, las más fuertes. Hemos visto el lado oscuro de cada quien. Y aun así siempre regresamos al amor", dijo la actriz, que también habló de cómo la separación la llevó a una versión de sí misma que siempre había buscado. "Salió mi mejor versión. La mujer que yo siempre había anhelado ser por fin salió. Lo peor que yo pensaba que me podría pasar se convirtió en lo mejor", expresó.