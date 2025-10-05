Mauricio Martínez, actor diagnosticado cinco veces con cáncer de vejiga

El actor y cantante Mauricio Martínez compartió con sus seguidores que por quinta vez está luchando contra el cáncer de vejiga, que lo aqueja desde 2010. Pese a su larga lucha, el famoso mexicano aseguró mantener su fe, fuerza y esperanza para superar una vez más la enfermedad.
En una publicación en Instagram, -el 4 de octubre de 2025- escribió que tras 7 años de remisión y más de 15 años de luchar contra el cáncer, la enfermedad volvió y que la misma fue detectada a tiempo.
"Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga".
"Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”.
"Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte... y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia”.
Desde su primer diagnóstico, en 2010, Martínez ha enfrentado diferentes tratamientos de quimioterapia, lo que ha pausado su carrera, sin embargo nunca se ha detenido y ha seguido laborando en el teatro musical, televisión, cine y música.
En su trayectoria actoral se pueden mencionar producciones como "Mentiras, el musical", "La Bella y la Bestia", "Dulce Caridad", además de producciones en Broadway y Off-Boradway. En la televisión participó en telenovelas como "Atrévete a Soñar", "La Mujer del Vendaval".
Mauricio se declaró gay en 2014, luego de casarse con el publicista mexicano Emilio Solís. La pareja se divorció en 2015, después de 2 años de matrimonio.
Mauricio Martínez nació en Monterrey, Nuevo León. Comenzó su carrera artística desde muy joven en el centro de Difusión Cultural del Tec de Monterrey.
Martínez se mudó a Nueva York donde estudió en The American Musical and Dramatic Academy y The School For Film and Television.
En 2021, Mauricio interpuso una denuncia de abuso sexual contra su exmanager Antonio Berumen, quien supuestamente lo engañó llevándolo a su oficina para presentar nuevos proyectos.
La primera vez que Mauricio fue detectado con cáncer de próstata fue en 2009, la segunda vez fue en 2016, en 2018 y ahora en 2025. El actor ha sido un ejemplo de resilencia y lucha contra la enfermedad.