Mauricio Martínez, actor diagnosticado cinco veces con cáncer de vejiga

"Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”.