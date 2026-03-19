  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?

La banda mexicana vuelve a Honduras con una gira repleta de canciones que toda una generación conoce de memoria. Estos son los seis músicos que subirán al escenario este 20 de marzo

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 12:42
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
1 de 12

Seis músicos mexicanos subirán al escenario del Nacional de Ingenieros Coliseum este viernes 20 de marzo para presentar el espectáculo más elaborado de sus casi dos décadas de carrera. Matute llega al país con su gira Disco Stereo Tour, una producción que ya ha recorrido ciudades de América y Europa.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
2 de 12

Para el público hondureño que los siguió en su paso anterior, esta segunda visita tiene un peso distinto: la propuesta escénica creció, el repertorio se afinó y la expectativa que dejó el show de 2024 hizo que su regreso se concretara pronto.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
3 de 12

El Disco Stereo Tour celebra una nueva estética inmersiva que resalta LPs icónicos de los años 70, 80 y 90 actualizados con visuales envolventes, y continúa el impulso de su exitoso Party Monster Tour.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
4 de 12

Sus integrantes son Jorge D'Alessio, quien funge como productor, vocalista y tecladista.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
5 de 12

Ignacio "Nacho" Izeta en guitarra eléctrica y voces.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
6 de 12

Pepe Sánchez a cargo del teclado.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
7 de 12

Irving Regalado ejecuta magistralmente la batería.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
8 de 12

Tana Planter funge como vocalista y en coros.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
9 de 12

Y Paco "El Oso" Morales en el bajo.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
10 de 12

La banda fue fundada en 2007 bajo la dirección de Jorge D'Alessio. Lo que comenzó como un proyecto para rescatar los sonidos de una generación terminó por convertirse en uno de los actos de concierto más sólidos del pop-rock en español.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
11 de 12

El concierto está programado para mañana, viernes 20 de marzo, en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa. Los boletos están a la venta en BMTickets y solo quedan entradas en la zona general a L1,400, ya que zona BMP (L3,800) y butaca (L2,000) están agotadas.

 Foto: Instagram | @matutemx
¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?
12 de 12

Quienes los han escuchado antes saben que Matute no se limita a ejecutar las canciones: las reconstruye desde adentro, les agrega capas y las devuelve al presente como si nunca hubieran envejecido.

 Foto: Instagram | @matutemx
Cargar más fotos