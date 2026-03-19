¿Quiénes integran Matute, la banda que revivirá los hits de los 80 en Tegucigalpa?

Seis músicos mexicanos subirán al escenario del Nacional de Ingenieros Coliseum este viernes 20 de marzo para presentar el espectáculo más elaborado de sus casi dos décadas de carrera. Matute llega al país con su gira Disco Stereo Tour, una producción que ya ha recorrido ciudades de América y Europa.
Para el público hondureño que los siguió en su paso anterior, esta segunda visita tiene un peso distinto: la propuesta escénica creció, el repertorio se afinó y la expectativa que dejó el show de 2024 hizo que su regreso se concretara pronto.
El Disco Stereo Tour celebra una nueva estética inmersiva que resalta LPs icónicos de los años 70, 80 y 90 actualizados con visuales envolventes, y continúa el impulso de su exitoso Party Monster Tour.
Sus integrantes son Jorge D'Alessio, quien funge como productor, vocalista y tecladista.
Ignacio "Nacho" Izeta en guitarra eléctrica y voces.
Pepe Sánchez a cargo del teclado.
Irving Regalado ejecuta magistralmente la batería.
Tana Planter funge como vocalista y en coros.
Y Paco "El Oso" Morales en el bajo.
La banda fue fundada en 2007 bajo la dirección de Jorge D'Alessio. Lo que comenzó como un proyecto para rescatar los sonidos de una generación terminó por convertirse en uno de los actos de concierto más sólidos del pop-rock en español.
El concierto está programado para mañana, viernes 20 de marzo, en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa. Los boletos están a la venta en BMTickets y solo quedan entradas en la zona general a L1,400, ya que zona BMP (L3,800) y butaca (L2,000) están agotadas.
Quienes los han escuchado antes saben que Matute no se limita a ejecutar las canciones: las reconstruye desde adentro, les agrega capas y las devuelve al presente como si nunca hubieran envejecido.