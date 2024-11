¿Marvel la hizo o la destruyó? El legado de Scarlett Johansson

En 2020 fue nominada al Premio Óscar en las dos categorías a mejor actriz principal y mejor actriz de reparto por su papel en “Jojo Rabbit” (Taika Waititi) e “Historia de un matrimonio” (Noah Baumbach). Su último estreno ha sido “Fly Me To The Moon”, un drama romántico sobre el alunizaje del Apolo XI. Johansson será la nueva protagonista de la próxima película de ‘Jurassic Park’, cuyo estreno está previsto en verano de 2025.