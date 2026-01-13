Mario Casas, de galán en "3MSC" a actor nominado en los premios Goya

Durante años, para una parte del público Mario Casas fue, casi exclusivamente, Hache, el rebelde enamorado de "Tres metros sobre el cielo" ("3MSC", 2010). Pero la realidad actual de este actor es otra.
Aquella película, basada en la novela de Federico Moccia, no solo arrasó en taquilla, sino que convirtió al actor en uno de los galanes más reconocibles del cine español de la década pasada.
Tras ese fenómeno juvenil, muchos se preguntaron qué había sido de él. Hoy, la respuesta es clara: Mario Casas nunca se fue; simplemente evolucionó.
La reciente nominación de Casas a los premios Goya, anunciada este martes, confirma un recorrido artístico mucho más profundo y arriesgado de lo que suele recordarse. Lejos de acomodarse en el rol de ídolo romántico, el actor decidió romper con esa imagen y apostar por personajes complejos, oscuros y emocionalmente exigentes.
Tras el éxito de "3MSC" y su secuela "Tengo ganas de ti", Casas comenzó un proceso consciente de transformación profesional. Eligió proyectos que lo alejaban del estereotipo y lo acercaban al cine de autor y al thriller psicológico.
Títulos como "Grupo 7", "Las brujas de Zugarramurdi", "Toro" o "Bajo la piel de lobo" marcaron ese cambio, mostrando a un actor dispuesto a incomodar y a explorar registros mucho más densos.
El punto de inflexión definitivo llegó con "No matarás" (2020), papel que le valió su primer premio Goya como Mejor actor protagonista.
En ese filme, Casas entregó una interpretación contenida, angustiante y físicamente exigente, que terminó por silenciar a quienes dudaban de su capacidad actoral. Ya no era solo un rostro atractivo: era un intérprete sólido, comprometido y versátil.
Desde entonces, su carrera ha seguido consolidándose tanto en cine como en series, con apuestas arriesgadas y personajes que exigen madurez interpretativa.
La nueva nominación a los Goya no es un golpe de suerte ni un regreso inesperado, sino el resultado natural de una trayectoria construida con paciencia, disciplina y elecciones inteligentes.
Mario Casas es hoy un actor que ha logrado algo poco común: sobrevivir al encasillamiento del éxito temprano y reinventarse sin renegar de su pasado.
Aquel galán de "Tres metros sobre el cielo" sigue ahí, en la memoria colectiva, pero el presente lo encuentra convertido en uno de los nombres más respetados del cine español actual.
