Mario Casas, de galán en "3MSC" a actor nominado en los premios Goya

La reciente nominación de Casas a los premios Goya, anunciada este martes, confirma un recorrido artístico mucho más profundo y arriesgado de lo que suele recordarse. Lejos de acomodarse en el rol de ídolo romántico, el actor decidió romper con esa imagen y apostar por personajes complejos, oscuros y emocionalmente exigentes.