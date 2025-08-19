¿Maribel Guardia niega apoyo económico a su nieto José Julián? Esto dijo

Maribel Guardia, figura emblemática de la televisión mexicana, se sinceró sobre la situación legal que atraviesa en torno a su nieto, José Julián, hijo de su fallecido hijo Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón. A continuación, los detalles.
“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida, sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna, no en un cubículo ahí estresado”, expresó ante los medios.
En medio de este proceso, Guardia confirmó que ya no contribuye económicamente a la manutención del menor.
Decisión que, dijo, obedece a la voluntad de la madre.
“Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no", expresó.
Reafirmando su disposición para apoyar a su nieto. "En algún momento que esté yo con el juez decirle que yo estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, dijo.
El distanciamiento legal entre la actriz y su exnuera se originó en enero, cuando Guardia promovió una demanda en busca de la custodia del niño.
En ese momento, la también cantante alegó preocupación por el entono en el que crecía.
Desde entonces, el caso se mantiene en manos de la justicia, mientras Imelda Garza conserva la custodia plena y se define la modalidad de visitas para la abuela.