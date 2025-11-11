  1. Inicio
¿Se acabó el amor? María Erazo y Javian Thompson eliminan fotos y se dejan de seguir en redes

Poco les duró el amor y romance a María José Erazo y Javian Thompson, tras eliminarse de sus redes sociales, luego de mostrarse muy amorosos en algunas fotos

  • 11 de noviembre de 2025 a las 17:13
1 de 12

Y sí, por segunda vez en menos de un año, Javian Thompson vuelve a estar envuelto en un nuevo romance con una bella joven, con quien compartió bellas fotos en sus redes. ¿Qué pasó?

 Foto: Redes sociales
2 de 12

Luego del corto matrimonio que vivió junto a la expresentadora Alejandra Rubio, Thompson disfrutó poco el tiempo de su soltería y se volvió a ver romántico con Erazo.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

Aunque hasta la fecha no se ha oficializado el documento de divorcio, el capitán Thompson aparentemente había comenzado a rehacer su vida junto a la bella joven.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Fue a través de la cuenta de la chica, de aproximadamente 20 años, donde se les vio a ambos en un viaje en Islas de la Bahía, en Roatán.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

En otras fotografías se aprecia la mano de María José Erazo junto a la que podría ser la de Thompson, ya que ambos se muestran en el mismo lugar.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

La joven también compartió una foto luciendo un anillo en la mano, lo que desató rumores entre los usuarios sobre el posible inicio de una relación entre ambos.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Pero fue muy poco lo que les duró esta aventura de sentimientos, pues en sus redes sociales, ambos, que antes se seguían mutuamente, se eliminaron en su totalidad.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

Por el lado de Erazo, la chica borró las fotos antes publicadas, dejando ver su fallido intento de relación con Thompson.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

Luego de dar a conocer los rumores de ese romance, Rubio, su expareja, comenzó a dejar mensajes como "indirectas", mismas que podrían haber afectado el inicio de la relación de Erazo.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

“¿Se imaginan ser la moza? Y tener que decir es el ex de Alejandra Rubio”, escribió la creadora de contenido, horas luego de que la chica publicara las fotos con Thompson.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

Aunque nunca se hizo oficial la relación de Erazo y Thompson, lo cierto es que las acciones de ambos dejan claro el fin de un romance que no se logró concretar.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

La creadora de contenido y expresentadora de televisión confirmó que aún no se ha divorciado de Javian y sorprendió al revelar que este le está exigiendo una manutención.

Foto: Redes sociales
