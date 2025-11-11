¿Se acabó el amor? María Erazo y Javian Thompson eliminan fotos y se dejan de seguir en redes

Y sí, por segunda vez en menos de un año, Javian Thompson vuelve a estar envuelto en un nuevo romance con una bella joven, con quien compartió bellas fotos en sus redes. ¿Qué pasó?
Luego del corto matrimonio que vivió junto a la expresentadora Alejandra Rubio, Thompson disfrutó poco el tiempo de su soltería y se volvió a ver romántico con Erazo.
Aunque hasta la fecha no se ha oficializado el documento de divorcio, el capitán Thompson aparentemente había comenzado a rehacer su vida junto a la bella joven.
Fue a través de la cuenta de la chica, de aproximadamente 20 años, donde se les vio a ambos en un viaje en Islas de la Bahía, en Roatán.
En otras fotografías se aprecia la mano de María José Erazo junto a la que podría ser la de Thompson, ya que ambos se muestran en el mismo lugar.
La joven también compartió una foto luciendo un anillo en la mano, lo que desató rumores entre los usuarios sobre el posible inicio de una relación entre ambos.
Pero fue muy poco lo que les duró esta aventura de sentimientos, pues en sus redes sociales, ambos, que antes se seguían mutuamente, se eliminaron en su totalidad.
Por el lado de Erazo, la chica borró las fotos antes publicadas, dejando ver su fallido intento de relación con Thompson.
Luego de dar a conocer los rumores de ese romance, Rubio, su expareja, comenzó a dejar mensajes como "indirectas", mismas que podrían haber afectado el inicio de la relación de Erazo.
“¿Se imaginan ser la moza? Y tener que decir es el ex de Alejandra Rubio”, escribió la creadora de contenido, horas luego de que la chica publicara las fotos con Thompson.
Aunque nunca se hizo oficial la relación de Erazo y Thompson, lo cierto es que las acciones de ambos dejan claro el fin de un romance que no se logró concretar.
La creadora de contenido y expresentadora de televisión confirmó que aún no se ha divorciado de Javian y sorprendió al revelar que este le está exigiendo una manutención.