Mamá de una niña: Ella es la mujer que conquistó el corazón de Javian Thompson

María José Erazo es la bella joven que está acaparando la atención luego de que salieran a la luz fotografías donde se le ve muy cercana a Javian Thompson, expareja de la presentadora Alejandra Rubio.
Javian Thompson contrajo matrimonio con Alejandra Rubio, en una relación que llamó mucho la atención mediática. Sin embargo, el matrimonio solo duró unos meses y, aunque se separaron hace un tiempo, aún no se han divorciado legalmente.
El hondureño isleño ha sorprendido al aparecer con un nuevo romance. En redes sociales se le ha visto compartiendo viajes y momentos felices con una misteriosa joven, lo que ha despertado la curiosidad de muchos seguidores.
Esa joven es María José Erazo, una influencer con más de 80,000 seguidores en Instagram. Según lo que muestra en sus redes sociales, es amante de los viajes, la moda y las experiencias al aire libre.
Pero una faceta que pocos conocían de ella es que es madre de una pequeña princesa de tres años, a quien presume con ternura y dedica emotivos mensajes en sus redes sociales.
El 22 de noviembre de 2024, María José compartió una hermosa sesión de fotos para celebrar su cumpleaños número 20. Esto significa que en poco más de un mes estará cumpliendo 21 años.
Amigos y familiares han dejado numerosos comentarios en sus publicaciones, expresando su agrado por la cercanía con Thompson. “Qué linda la tiene Thompson”, fue uno de los mensajes que más destacó entre los seguidores.
El pasado 14 de octubre, la joven publicó un carrusel de fotos en Instagram con la ubicación “Islas de la Bahía”, y en una de las imágenes aparece junto a Javian, confirmando así su vínculo.
María José es una joven alta, de figura esbelta y cabello rubio, características que han encantado a los seguidores de Thompson, quienes la han recibido con buenos comentarios.
Por su parte, Javian Thompson no ha publicado nada en sus redes sociales sobre la relación, pero María José sí ha dejado verse junto a él en algunos estados, dejando entrever que la conexión entre ambos va en serio.