María Antonieta de las Nieves se despide de La Chilindrina: "Tengo 75 años y no he descansado"

Durante más de cinco décadas, María Antonieta de las Nieves encarnó a uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana. Hoy, la actriz ha decidido cerrar el ciclo de La Chilindrina, figura que la acompañó a lo largo de toda su carrera artística.
En conversación con Matilde Obregón, a través de su canal de YouTube, la intérprete compartió los motivos que la llevaron a despedirse del personaje.
“Todavía hasta la fecha me acuerdo de mis presentaciones anteriores que llegaba cansada, pero aquí está La Chilindrina y sale cantando, bailando, una transformación total”, relató entre sonrisas.
Sin embargo, al hablar del futuro de la niña traviesa de "El chavo del 8", de las Nieves dijo "ya se fue en Perú. A lo mejor (aparezca en) algún comercial o promocional, pero como estaba entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no... Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida", confesó.
La artista explicó que, tras una vida dedicada al trabajo, ha comenzado a disfrutar la quietud.
“Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz”, expresó.
También reconoció que la partida de su esposo, Gabriel Fernández, marcó un punto de inflexión en su vida. “Mi viejito, desde que él se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Entonces creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”, dijo.
Aunque no descarta del todo volver a caracterizar a La Chilindrina, sí admite que el ritmo agotador de presentaciones ha quedado atrás. “No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor La Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no”.
La actriz recordó además el delicado episodio de salud que enfrentó hace unas semanas, cuando fue hospitalizada de emergencia en Perú. "Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud", explicó.
Su hija Verónica recordó "me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía".
Tras esa crisis, de las Nievas afirma sentirse renovada. "Ahorita me veo y digo: 'soy otra'. Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa", finalizó.