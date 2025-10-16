María Antonieta de las Nieves se despide de La Chilindrina: "Tengo 75 años y no he descansado"

La actriz recordó además el delicado episodio de salud que enfrentó hace unas semanas, cuando fue hospitalizada de emergencia en Perú. "Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud", explicó.