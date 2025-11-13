  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy

A pocos minutos de que la ceremonia de los Latin Grammy 2025 diera inicio, las estrellas de la música latina desfilaron con elegancia y buen gusto por la alfombra roja

  • 13 de noviembre de 2025 a las 18:32
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
1 de 14

Las estrellas latinas de la música acudieron esta noche a la cita de los Latin Grammy 2025. Así lucieron durante su paso por la alfombra.

 Fotos: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
2 de 14

La argentina Nicki Nicole, entre apertura, encajes y sensualidad.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
3 de 14

En otro modelo negro con encajes y transparencias posó la española Aitana.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
4 de 14

La conductora mexicana Adamari López llevó un modelo platinado.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
5 de 14

El cantante colombiano Maluma posó orgulloso al lado de la modelo y madre de su hija, Susana Gómez.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
6 de 14

Desde España viajó a Las Vegas el músico Alejandro Sanz.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
7 de 14

El comediante y actor mexicano Vadhir Derbez.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
8 de 14

En un vestido negro entallado, Bellakath representó a la comunidad mexicana en la industria urbana.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
9 de 14

La puertorriqueña Roselyn Sánchez lució magnífica en un modelo azul celeste con capas en tull.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
10 de 14

En un fantasioso vestido largo color rosa palo en corte de princesa posó Alejandra Espinoza.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
11 de 14

La chilena Mon Laferte, una vez más rompiendo estereotipos en moda.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
12 de 14

Nathy Peluso llevó la bandera de argentina a la ceremonia.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
13 de 14

Desde México, la actriz y cantante Gala Montes impactó con su belleza y elegancia.

 Foto: Univisión.
Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy
14 de 14

Y en un sobrio pero elegante traje negro figuró el mexicano Marco Antonio Solís, "El Buki".

 Foto: Univisión.
Cargar más fotos