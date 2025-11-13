Maluma, Nicki Nicole, Gala Montes y más artistas en la alfombra de los Latin Grammy

Las estrellas latinas de la música acudieron esta noche a la cita de los Latin Grammy 2025. Así lucieron durante su paso por la alfombra.
La argentina Nicki Nicole, entre apertura, encajes y sensualidad.
En otro modelo negro con encajes y transparencias posó la española Aitana.
La conductora mexicana Adamari López llevó un modelo platinado.
El cantante colombiano Maluma posó orgulloso al lado de la modelo y madre de su hija, Susana Gómez.
Desde España viajó a Las Vegas el músico Alejandro Sanz.
El comediante y actor mexicano Vadhir Derbez.
En un vestido negro entallado, Bellakath representó a la comunidad mexicana en la industria urbana.
La puertorriqueña Roselyn Sánchez lució magnífica en un modelo azul celeste con capas en tull.
En un fantasioso vestido largo color rosa palo en corte de princesa posó Alejandra Espinoza.
La chilena Mon Laferte, una vez más rompiendo estereotipos en moda.
Nathy Peluso llevó la bandera de argentina a la ceremonia.
Desde México, la actriz y cantante Gala Montes impactó con su belleza y elegancia.
Y en un sobrio pero elegante traje negro figuró el mexicano Marco Antonio Solís, "El Buki".