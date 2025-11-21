"No te reconocí": Maite Perroni enfrenta críticas por su aumento de peso

La actriz y exintegrante de RBD, Maite Perroni, se convirtió en tendencia tras los comentarios negativos de algunos internautas sobre su físico. Mensajes como "no te reconocí" o "¿qué te pasó?" se multiplicaron en redes sociales.
Ante la polémica, Perroni decidió alzar la voz mediante sus plataformas digitales.
“Hola, soy Maite Perroni. Peso setenta y dos kilos. Y eso que no me he visto cuando pesaba noventa y cuatro. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”, escribió la actriz.
La famosa aclaró que estas críticas no afectan su vida cotidiana. “La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, afirmó.
“Naturalmente, no estoy pensando en esto, pero esta situación me hizo ver que hay tres posibilidades. Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital. La segunda es... no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”, precisó.
En su mensaje, Perroni reflexionó sobre los estereotipos y la presión que ejercen sobre la percepción de la imagen corporal.
“Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente", señaló.
Agregando que "nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas. Como si de eso dependiera nuestro valor”.
En su mensaje también destacó la importancia de aceptar los cambios naturales de la vida y del cuerpo.
“Nuestro verdadero poder está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida, está en poder abrazar nuestros procesos con amor. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una historia que contar. Y no somos perfectos. Vamos cambiando y vamos envejeciendo. Y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva", dijo.
Finalmente, envió un mensaje a quienes enfrentan situaciones similares.
“Nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor. Mientras tanto, yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”, concluyó.