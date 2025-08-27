  1. Inicio
Madonna celebra con extravagante fiesta el 13º cumpleaños de sus gemelas Stella y Estere

Madonna, de 67 años, celebró el 13º cumpleaños de sus gemelas Stella y Estere con una fiesta temática. La cantante compartió imágenes en Instagram, donde también se vio a su novio Akeem Morris participando en las actividades

  • 27 de agosto de 2025 a las 08:34
1 de 11

La celebración se realizó durante el pasado fin de semana y estuvo inspirada en el pastel gigante de muñeca Labubu que Madonna eligió para su propio cumpleaños

 Foto: Instagram
2 de 11

La artista compartió imágenes en Instagram mostrando los distintos espacios de la fiesta, que incluían un día deportivo en el jardín, actividades con puntajes y un ambiente pensado para los invitados más jóvenes.

 Foto: Instagram
3 de 11

El novio de Madonna, Akeem Morris, de 29 años, interactuó con Stella y Estere en los juegos de agua y otras actividades, mientras Madonna supervisaba la jornada vestida con un diseño de Dior.

 Foto: Instagram
4 de 11
5 de 11

Stella y Estere fueron adoptadas en 2017 en Malawi. Madonna es madre además de Lourdes (28) y Rocco (25), fruto de relaciones anteriores, así como de Mercy James (19) y David Banda (19), también adoptados en Malawi.

 Foto: Instagram
6 de 11

La cantante destacó en redes sociales la energía y las opiniones de sus hijas, describiéndolas como “Virgo Queens” en un mensaje de felicitación.

 Foto: Instagram
7 de 11

Madonna y Akeem Morris se conocieron en agosto de 2022, aunque su relación se confirmó públicamente casi dos años después.

 Foto: Instagram
8 de 11

La pareja atravesó una breve separación en octubre de 2024, para reconciliarse semanas después. A comienzos de 2025, surgieron rumores de compromiso tras mostrarse un anillo de diamantes en Instagram.

 Foto: Instagram
9 de 11
10 de 11
11 de 11
