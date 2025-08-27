Madonna celebra con extravagante fiesta el 13º cumpleaños de sus gemelas Stella y Estere

La celebración se realizó durante el pasado fin de semana y estuvo inspirada en el pastel gigante de muñeca Labubu que Madonna eligió para su propio cumpleaños
La artista compartió imágenes en Instagram mostrando los distintos espacios de la fiesta, que incluían un día deportivo en el jardín, actividades con puntajes y un ambiente pensado para los invitados más jóvenes.
El novio de Madonna, Akeem Morris, de 29 años, interactuó con Stella y Estere en los juegos de agua y otras actividades, mientras Madonna supervisaba la jornada vestida con un diseño de Dior.
Stella y Estere fueron adoptadas en 2017 en Malawi. Madonna es madre además de Lourdes (28) y Rocco (25), fruto de relaciones anteriores, así como de Mercy James (19) y David Banda (19), también adoptados en Malawi.
La cantante destacó en redes sociales la energía y las opiniones de sus hijas, describiéndolas como “Virgo Queens” en un mensaje de felicitación.
Madonna y Akeem Morris se conocieron en agosto de 2022, aunque su relación se confirmó públicamente casi dos años después.
La pareja atravesó una breve separación en octubre de 2024, para reconciliarse semanas después. A comienzos de 2025, surgieron rumores de compromiso tras mostrarse un anillo de diamantes en Instagram.