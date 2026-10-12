¿Luis Miguel prepara nuevo álbum musical? Una misteriosa fotografía aviva los rumores

Una fotografía permaneció ayer apenas unos minutos en redes sociales, tiempo suficiente para que los seguidores de Luis Miguel la guardaran y la compartieran.
En la imagen, atribuida al guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr., el cantante posa junto a él y al ingeniero de sonido Dave Reitzas.
El texto que la acompañaba decía “Gran sesión anoche con el productor ingeniero Dave Reitzas y el increíble Luis Miguel”, según reportaron medios locales
La periodista de espectáculos Jacqueline Martínez ubicó la sesión en Westlake Recording Studios, en Los Ángeles, California, aunque ni el cantante ni su equipo han confirmado ese dato ni han dicho si trabajan en un álbum.
La publicación original se eliminó minutos después de aparecer.
La fotografía llegó tres semanas después de que el artista anunciara su "Luis Miguel Tour 2027".
Aquella publicación mostraba únicamente una imagen y el nombre de la gira, sin fechas, ciudades ni recintos.
Su último álbum de estudio, “¡México por siempre!”, salió en noviembre de 2017 e incluyó 14 canciones de música mexicana con mariachi.
Desde entonces el artista no ha presentado material inédito y su actividad se ha concentrado en los escenarios.
En Honduras la expectativa también crece. Luis Miguel se ha presentado tres veces en el país, en agosto de 1993 y en abril de 2011, con la gira “Labios de miel”, ambas en el estadio Chochi Sosa, y en febrero de 2024 en el estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.
Tras el anuncio de la gira, la página Conciertos Honduras replicó el mensaje con la frase “El Sol regresa”, lo que avivó las especulaciones sobre una cuarta visita.
Hasta ahora no existe fecha ni recinto confirmado oficialmente para el país.