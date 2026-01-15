¿Quién es Luis Carlos, el novio de Andrea Legarreta y ahijado de Pepillo Origel?

Su especialización en el ámbito del fitness lo llevó a consolidarse como entrenador y coach, impartiendo rutinas y asesorías en distintas partes de México. Esta faceta fue la que le abrió las puertas a la televisión, al integrarse desde 2017 como colaborador del programa Hoy, donde ofrece consejos relacionados con la salud, el ejercicio y el bienestar físico.