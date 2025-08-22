¿Los perdonó? Esto dijo Fancony tras su pelea con Jorge Cordero y Lipstickfables

Fancony ha estado en el ojo del huracán por su pelea con Jorge Cordero y Lipstickfables el pasado 20 de agosto antes del partido de los tiktokers hondureños y salvadoreños, ¿Se hicieron las paces? Conozca lo que dijo a continuación.
El pasado miércoles Ana Alvarado (Lipstickfables) y su esposo Jorge Cordero hicieron una transmisión en vivo de su programa "El Lengüetazo", conversando con los tiktokers hondureños como Supremo, Chauder Morazán y otros más.
Sin embargo, Jorge Cordero durante el programa llegó a lanzar comentarios que ofendieron a Fancony, integrante del pódcast "Los Hijos de Morazán". Cordero se burló del aspecto físico de Fancony.
Esto provocó un enorme enojo por parte de Fancony, quien desde afuera del escenario le hacía señas a Jorge Cordero para resolver el conflicto, incluso aunque fuera a golpes.
Fancony tuvo acceso a participar en el programa de Lipstickfables y su esposo, expresando directamente sus molestias.
Ante ello, trascendió que Fancony que sería separado de la selección de tiktokers, pero esta versión se descartó.
En algunas tomas aparentemente Fancony llegó acompañado supuestamente para intimidar a Cordero. "No llegamos en manada. De hecho, había gente ahí que yo no sabía quién era. Había gente que de verdad no conocía", aclaró.
A pesar del altercado, como tal no existió exactamente un detonante. "No hay una cosa en específico. Es la acumulación de varias cosas, que viene desde hace años", explicó Fancony, pues desde hace años la relación entre ambas personalidades es tensa.
"Con él no se puede hablar lastimosamente. Es una persona muy terca y muy aferrado a su forma de ser", manifestó Fancony.
Aceptó que su actitud ante las ofensas de Jorfe Cordero no fueron las correctas. "Soy ser humano, me enojé y quise poner las cosas claras", detalló.
Fancony aseguró que está dispuesto a dialogar con Jorge Cordero con el fin de resolver diferencias.
En ese sentido, abiertamente se disculpó con la influencer catracha. De igual forma, dijo que "el plan era asustar a Jorge".
"Estaría dispuesto a hablar con él (Cordero). Después de su actitud de ayer, no tengo ganas de decir nada", expresó.
También espera de parte del esposo de Lipstickfables que este no siga comentando sobre su vida personal.
"Que de mi trabajo hable lo que quiera, que de ´Los Hijos de Morazán´ diga lo que quiera, pero con la vida personal no", puntualizó.