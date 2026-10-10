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Los padres de Natanael Cano hablan sobre su salud física y mental

Tras la suspensión de la gira, los padres de Natanael Cano difundieron un comunicado sobre su situación

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 05:20
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La familia del cantante de corridos tumbados Natanael Cano difundió un comunicado en el que informa de su decisión de acompañarlo en un proceso para mejorar su salud física y mental, después de que su equipo de trabajo anunciara la suspensión de la gira y un periodo de descanso fuera de los escenarios.

 Foto: Instagram
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El pronunciamiento se produce tras la circulación de un vídeo en el que el artista aparece lanzando piedras contra su propia camioneta.

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Según se aprecia en las imágenes, argumentó que no le gustaba el color del vehículo y que habría preferido otro.

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Días antes, el intérprete había publicado otra grabación en la que se tatuaba la clavícula mientras realizaba gestos obscenos. Su entorno atribuye este tipo de conductas a un comportamiento errático que se ha vuelto habitual en los últimos meses.

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En el texto, dirigido a los seguidores del cantante en México y en el resto del mundo, la familia Cano agradeció el cariño recibido.

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“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental y, como ya publicó el equipo laboral de Nata, a tomarse un tiempo fuera de los escenarios”, señalaron.

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Los padres expresaron además confianza en el regreso del artista.

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“Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista. Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, concluyeron.

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