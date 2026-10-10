Los padres de Natanael Cano hablan sobre su salud física y mental

La familia del cantante de corridos tumbados Natanael Cano difundió un comunicado en el que informa de su decisión de acompañarlo en un proceso para mejorar su salud física y mental, después de que su equipo de trabajo anunciara la suspensión de la gira y un periodo de descanso fuera de los escenarios.
El pronunciamiento se produce tras la circulación de un vídeo en el que el artista aparece lanzando piedras contra su propia camioneta.
Según se aprecia en las imágenes, argumentó que no le gustaba el color del vehículo y que habría preferido otro.
Días antes, el intérprete había publicado otra grabación en la que se tatuaba la clavícula mientras realizaba gestos obscenos. Su entorno atribuye este tipo de conductas a un comportamiento errático que se ha vuelto habitual en los últimos meses.
En el texto, dirigido a los seguidores del cantante en México y en el resto del mundo, la familia Cano agradeció el cariño recibido.
“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental y, como ya publicó el equipo laboral de Nata, a tomarse un tiempo fuera de los escenarios”, señalaron.
Los padres expresaron además confianza en el regreso del artista.
“Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista. Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, concluyeron.