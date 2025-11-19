  1. Inicio
Los mejores trajes típicos del Miss Universo... ¿Cuál fue su favorito?

La riqueza cultural e histórica de los países del mundo se simbolizó en cada atuendo que lucieron las candidatas del Miss Universo. Entre aciertos y desaciertos, aquí hacemos un compendio de algunos de los mejores trajes

  • 19 de noviembre de 2025 a las 01:55
1 de 12

La competencia más esperada del Miss Universo tuvo lugar a las 12:00 a.m. de hoy (hora de Honduras), y aquí le mostramos algunos de los trajes más destacados de la jornada.

 Foto: Miss Universo
2 de 12

Miss Venezuela, Stephany Abasali, lució un traje inspirado en Los Roques, el archipiélago que es "cuna de arrecifes, santuarios marinos y especies en peligro".

 Foto: Miss Universo
3 de 12

Praveenar Singh, Miss Tailandia, fue una de las más destacadas de la noche, con un traje inspirado en los Yakshas, los guardianes gigantes del folclore tailandés.

Foto: Captura de pantalla
4 de 12

Miss Argentina, Aldana Masset, desfiló con un traje tributo al folklore nacional que evoca al arriero musical inspirado en Atahualpa Yupanqui.

 Foto: Miss Universo
5 de 12

Bereniece Dickenson, Miss Islas Turcas y Caicos, lució un traje espectacular bajo el concepto "El Pelícano Marrón", inspirado en el ave nacional del archipiélago.

 Foto: Miss Universo
6 de 12

Miss México, Fátima Bosch, se apropió de la pasarela con un traje que tomó como inspiración a Xochiquétzal, una diosa mexica asociada con la belleza, las flores, el amor, el placer y las artes.

Foto: Miss Universo
7 de 12

Miss Estados Unidos, Audrey Eckert, representó con su traje "una poderosa encarnación de la libertad, la resistencia y la unidad", en un diseño de Simón Villalba.

 Foto: Miss Universo
8 de 12

Miss Paraguay, Yanina Gómez.

 Foto: Miss Universo
9 de 12

Miss Guyana, Chandini Baljor.

Foto: Miss Universo
10 de 12

Miss Curazao, Camille Thomas.

 Foto: Miss Universo
11 de 12

Miss Filipinas, Ahtisa Manalo. Su atuendo está inspirado en las mayores celebraciones de su país: el Festival de la Linterna Gigante de Pampanga, el Festival Pahiyas de Lucban y el Festival Panagbenga.

 Foto: Miss Universo
12 de 12

Miss Estonia, Brigitta Schaback.

 Foto: Miss Universo
