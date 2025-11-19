Los mejores trajes típicos del Miss Universo... ¿Cuál fue su favorito?

La competencia más esperada del Miss Universo tuvo lugar a las 12:00 a.m. de hoy (hora de Honduras), y aquí le mostramos algunos de los trajes más destacados de la jornada.
Miss Venezuela, Stephany Abasali, lució un traje inspirado en Los Roques, el archipiélago que es "cuna de arrecifes, santuarios marinos y especies en peligro".
Praveenar Singh, Miss Tailandia, fue una de las más destacadas de la noche, con un traje inspirado en los Yakshas, los guardianes gigantes del folclore tailandés.
Miss Argentina, Aldana Masset, desfiló con un traje tributo al folklore nacional que evoca al arriero musical inspirado en Atahualpa Yupanqui.
Bereniece Dickenson, Miss Islas Turcas y Caicos, lució un traje espectacular bajo el concepto "El Pelícano Marrón", inspirado en el ave nacional del archipiélago.
Miss México, Fátima Bosch, se apropió de la pasarela con un traje que tomó como inspiración a Xochiquétzal, una diosa mexica asociada con la belleza, las flores, el amor, el placer y las artes.
Miss Estados Unidos, Audrey Eckert, representó con su traje "una poderosa encarnación de la libertad, la resistencia y la unidad", en un diseño de Simón Villalba.
Miss Paraguay, Yanina Gómez.
Miss Guyana, Chandini Baljor.
Miss Curazao, Camille Thomas.
Miss Filipinas, Ahtisa Manalo. Su atuendo está inspirado en las mayores celebraciones de su país: el Festival de la Linterna Gigante de Pampanga, el Festival Pahiyas de Lucban y el Festival Panagbenga.
Miss Estonia, Brigitta Schaback.