Los mejores looks de la fiesta de los Oscars 2026 de Vanity Fair

La combinación del glamour clásico de Hollywood con el marco artístico e intelectual del LACMA ofreció el escenario perfecto para que diseñadores y estilistas tomaran riesgos y apostaran por la originalidad, convirtiendo la fiesta de Vanity Fair en la pasarela no oficial más importante del año.
Cara Delevingne.
Jane Fonda.
Suki Waterhouse y Robert Pattinson.
Melanie Hamrick y Mick Jagger.
Rami Malek.
Meg Ryan.
Kim Kardashian.
Heidi Klum.
Kaia Gerber.
Zoe Saldaña.
Kendall Jenner.
Emma Chamberlain.
Selma Blair.