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Los mejores looks de la fiesta de los Oscars 2026 de Vanity Fair

Kendall Jenner, Zoe Saldana y Cara Delevingne, entre otras celebridades, llegaron a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026 tras la 98° ceremonia anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles, California

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 09:13
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La combinación del glamour clásico de Hollywood con el marco artístico e intelectual del LACMA ofreció el escenario perfecto para que diseñadores y estilistas tomaran riesgos y apostaran por la originalidad, convirtiendo la fiesta de Vanity Fair en la pasarela no oficial más importante del año.

 Foto: EFE
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Cara Delevingne.

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Jane Fonda.

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Suki Waterhouse y Robert Pattinson.

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Melanie Hamrick y Mick Jagger.

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Rami Malek.

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Meg Ryan.

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Kim Kardashian.

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Heidi Klum.

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Kaia Gerber.

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Zoe Saldaña.

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Kendall Jenner.

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Emma Chamberlain.

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Selma Blair.

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