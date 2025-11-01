Los disfraces más originales y sorprendentes de las celebridades en Halloween 2025

Hollywood volvió a demostrar su pasión por Halloween. Este año, las figuras del cine, la música y la televisión transformaron la festividad en un auténtico despliegue de creatividad, con homenajes a iconos culturales, personajes cinematográficos y momentos recientes de la cultura pop.
Heidi Klum, la reina de Halloween, este año optó por convertirse en "Medusa".
La estrella de The Kardashians, Kris Jenner, lució un atrevido disfraz de directora de circo para la gran celebración.
Paris Hilton como "Gatúbela".
Ed Sheeran sorprendió al convertirse en Pennywise, el payaso de It. Cubierto de maquillaje y con el característico globo rojo, publicó imágenes paseando por Nueva York junto al mensaje: “In for a Penny.”
Paris Hilton en familia, encarnó personajes de Toy Story y Peter Pan. En solitario, recreó el traje de Catwoman de Michelle Pfeiffer y el icónico conjunto rojo de Britney Spears en Oops!... I Did It Again.
Fiel a su gusto por el detalle, Janelle Monáe apareció transformada en The Cat in the Hat, el personaje de Dr. Seuss. Con el apoyo de prótesis y caracterización completa, compartió imágenes y vídeos que rápidamente se viralizaron.
KeKe Palmer y su hijo apostaron por la nostalgia: madre e hijo se disfrazaron de Snoop Dogg y Bow Wow, reproduciendo los estilos del videoclip Bow Wow (That’s My Name), lanzado hace un cuarto de siglo.
El matrimonio formado por Niecy Nash-Betts y Jessica Betts rindió homenaje a la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2024. Nash-Betts encarnó a Serena Williams, mientras que su esposa recreó el atuendo del rapero. En su publicación conjunta, ambas recrearon coreografías inspiradas en aquella presentación.
Julia Fox generó debate al aparecer como una versión ensangrentada de Jackie Kennedy Onassis, evocando el traje rosado que la exprimera dama llevaba el día del asesinato de John F. Kennedy. Fox explicó en redes que no se trataba de un disfraz, sino de una reflexión sobre la imagen, el trauma y el poder simbólico de la feminidad ante la violencia.
Lady Gaga eligió un concepto vinculado a su más reciente trabajo discográfico, Mayhem. Gaga se inspiró en una de las canciones del álbum, Garden of Eden and Its Gardener, interpretando a la vez ambos personajes. En Instagram escribió: “Feliz Halloween a todos los sepultureros. Con amor, Mother Monster.”
Kourtney Kardashian en un look de tipo pin-up navideña.