Lorjia, la tiktoker salvadoreña que desató los celos de Milagro Flores por Supremo: “Me duele”

Milagro Flores le reclamó a Supremo por coquetear con Lorjia, una hermosa creadora de contenido salvadoreña que compartía con él dentro del reality show.
Supremo fue captado en una habitación donde, aunque estaban en camas separadas, le tomó la mano a la joven, gesto que fue interpretado como “coqueteo” por Flores".
“Les soy sincera, esto me duele y no quiero ver más, por favor déjenme tranquila”, escribió Milagro Flores en redes sociales.
Pero, ¿quién es la joven que ha generado los celos de Milagro Flores y los comentarios entre los seguidores del programa?
Lorjia es una popular tiktoker salvadoreña que cuenta con más de 100,000 seguidores en su cuenta de TikTok.
Por sus publicaciones, se puede apreciar que lleva una vida sana y enfocada en el ejercicio. También ha mostrado su gusto por la naturaleza y las playas, tiene una personalidad alegre y llena de energía.
Es amante de los tatuajes y luce varios en los brazos, piernas y otras partes del cuerpo. En su cuenta de Instagram acumula más de 15,000 seguidores.
Tras el conflicto con Milagro Flores, Supremo confirmó que este 5 de noviembre sería su último día en “La Casa de Yeik 2”, decisión que tomó, según dijo, para intentar salvar su relación con la presentadora.
“Hoy será mi último día en la casa de Yeik. Lo hablé con Milagro antes de venir. Le dije: ‘Amor, me voy a poner loco en el show porque es lo que le gusta a la gente’”, expresó Supremo en un mensaje donde confirmó su salida.
Posteriormente agregó: “Me he vuelto sumiso, me duele que ella misma me esté atacando en redes”.