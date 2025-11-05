  1. Inicio
Lorjia, la tiktoker salvadoreña que desató los celos de Milagro Flores por Supremo: “Me duele”

Milagro Flores le reclamó a Supremo por tomar de la mano a una creadora de contenido salvadoreña. La situación llegó a tal punto que él decidió abandonar “La Casa de Yeik 2”

  • 05 de noviembre de 2025 a las 11:32
1 de 10

Milagro Flores le reclamó a Supremo por coquetear con Lorjia, una hermosa creadora de contenido salvadoreña que compartía con él dentro del reality show.

 Foto: Instagram
2 de 10

Supremo fue captado en una habitación donde, aunque estaban en camas separadas, le tomó la mano a la joven, gesto que fue interpretado como “coqueteo” por Flores".

 Foto: Captura de pantalla
3 de 10

“Les soy sincera, esto me duele y no quiero ver más, por favor déjenme tranquila”, escribió Milagro Flores en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Pero, ¿quién es la joven que ha generado los celos de Milagro Flores y los comentarios entre los seguidores del programa?

 Foto: Instagram
5 de 10

Lorjia es una popular tiktoker salvadoreña que cuenta con más de 100,000 seguidores en su cuenta de TikTok.

 Foto: Instagram/ @lorjia.25
6 de 10

Por sus publicaciones, se puede apreciar que lleva una vida sana y enfocada en el ejercicio. También ha mostrado su gusto por la naturaleza y las playas, tiene una personalidad alegre y llena de energía.

 Foto: Instagram/ @lorjia.25
7 de 10

Es amante de los tatuajes y luce varios en los brazos, piernas y otras partes del cuerpo. En su cuenta de Instagram acumula más de 15,000 seguidores.
8 de 10

Tras el conflicto con Milagro Flores, Supremo confirmó que este 5 de noviembre sería su último día en “La Casa de Yeik 2”, decisión que tomó, según dijo, para intentar salvar su relación con la presentadora.

 Foto: Instagram/ @lorjia.25
9 de 10

“Hoy será mi último día en la casa de Yeik. Lo hablé con Milagro antes de venir. Le dije: ‘Amor, me voy a poner loco en el show porque es lo que le gusta a la gente’”, expresó Supremo en un mensaje donde confirmó su salida.

Foto: Captura de pantalla
10 de 10

Posteriormente agregó: “Me he vuelto sumiso, me duele que ella misma me esté atacando en redes”.

 Foto: Redes sociales
