Loli Bahia, la modelo de "belleza radiante" que supuestamente conquistó a Rosalía

Desde hace semanas, un nombre resuena con fuerza cada vez que Rosalía aparece en escena pública: Loli Bahia, una modelo francesa de 23 años, que ha pasado de ser una figura exclusiva de la alta costura a convertirse en el centro de atención global, debido a su evidente cercanía con la cantante catalana. ¿Es la nueva pareja de Rosalía? A continuación los detalles y las imágenes que desataron esa idea.
La famosa cantante y la modelo fueron captadas por las calles de Europa y América Latina.
Fueron vistas -tomadas de la mano o del brazo- disfrutando de paseos por las calles de París, y también en Madrid. Celebraron las pasadas festividades navideñas en las paradisiacas playas de Río de Janeiro, en Brasil.
La cercanía entre ambas figuras ha despertado una ola de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. Gestos cómplices, sonrisas captadas por paparazzi y una evidente familiaridad en cada salida pública han llevado a muchos seguidores a preguntarse si la intérprete de "Saoko" ha vuelto a encontrar la ilusión en el amor.
Pero, ¿quién es realmente la mujer que camina junto a la estrella española? Loli Bahia, cuyo apellido en árabe significa literalmente “belleza radiante”, es una de las modelos más cotizadas de la industria actual.
Con una imponente estatura de 1,77 metros y una elegancia natural, ha logrado conquistar los escenarios más exigentes del mundo en tiempo récord.
Originaria de Lyon, Francia, la joven de 22 años posee un bagaje cultural diverso que explica su particular magnetismo. Su padre es español y su madre argelina, una mezcla de raíces que ha moldeado su identidad tanto personal como profesional.
Su camino hacia el estrellato comenzó mientras estudiaba música en el Conservatorio de Lyon. Fue en esa etapa cuando decidió probar suerte en el concurso de modelos "Egeri Tour", donde obtuvo el primer lugar.
Este triunfo fue la llave que le permitió firmar con la prestigiosa agencia "Women Management".
El salto definitivo a la élite ocurrió en el año 2020. Bahia hizo su debut oficial en la pasarela de otoño de la casa Louis Vuitton. Su impacto fue tan inmediato que el propio director creativo, Nicolas Ghesquière, la seleccionó no solo para desfilar, sino como el rostro principal de la campaña de esa temporada.
Desde aquel debut, su trayectoria ha sido meteórica. Loli ha prestado su imagen y su caminar para firmas de la talla de Saint Laurent, Givenchy, Prada y Versace. Además, tuvo el honor de representar a la casa Chanel durante la inauguración del desfile "Vogue World: París", consolidándose como una musa de la moda contemporánea.
Sin embargo, el talento de Bahia no se limita a las pasarelas. En 2023, la joven exploró su faceta como actriz bajo la dirección de Maïwenn. La cineasta la eligió para interpretar a la versión joven de Jeanne du Barry en la película homónima, donde compartió créditos con el actor estadounidense Johnny Depp. Mientras tanto, los siguidores de ambas esperan una declaración oficial sobre los rumores de romance.