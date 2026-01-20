Loli Bahia, la modelo de "belleza radiante" que supuestamente conquistó a Rosalía

Sin embargo, el talento de Bahia no se limita a las pasarelas. En 2023, la joven exploró su faceta como actriz bajo la dirección de Maïwenn. La cineasta la eligió para interpretar a la versión joven de Jeanne du Barry en la película homónima, donde compartió créditos con el actor estadounidense Johnny Depp. Mientras tanto, los siguidores de ambas esperan una declaración oficial sobre los rumores de romance.