Lo que se sabe de la quinta temporada de Stranger Things: estreno en 3 partes y "mini películas"

Después de cinco temporadas, Stranger Things llegará a su fin este noviembre con su última temporada, que se estrenará en tres partes y en las que sus capítulos serán extensos, más de 2 horas cada uno.
Según compartió Netflix, los capítulos de esta última temporada serán más parecidos a una película que a una serie tradicional.
La temporada final de la popular serie se estrenará en 3 partes: la primera el 26 de noviembre, la segunda en Navidad, el 25 de diciembre, y el capítulo final en Año Nuevo, el 31 de diciembre.
El primer episodio de la temporada durará 2 horas y 10 minutos, el segundo 2 horas y 25 minutos, el tercero y cuarto 2 horas y 5 minutos cada uno, seguido por capítulos de 2 horas y 15 minutos, 2 horas y media, 2 horas y 40 minutos, y un cierre épico con un episodio final de 3 horas.
En total, la temporada final ofrecerá casi 18 horas de contenido, por lo que ha quedado claro que los creadores de la serie pretenden romper lo convencional para despedirse de Hawkins.
Matt Duffer, uno de los creadores, reveló que los capítulos finales fueron pensados como "mini películas" que encontrarán el cierre ideal con los episodios 4 y 8.
Cabe mencionar que para esta última temporada se ha confirmado el regreso oficial de todo el elenco principal de la serie.
Los títulos de los episodios son: Capítulo 1: “La misión”; Capítulo 2: “La desaparición de...”; Capítulo 3: “La trampa de Turnbow”; Capítulo 4: “Hechicero”; Capítulo 5: “Electrochoque”; Capítulo 6: “La huida de Camazotz”; Capítulo 7: “El puente”; Capítulo 8: “Este lado”.
La sinopsis oficial de la serie menciona: “Es otoño de 1987. Hawkins está marcado por el origen de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero está desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes”.
“La misión se complica, ya que el gobierno puso a la ciudad en cuarentena militar e intensificó la caza de Once, obligándola así a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se siente un temor intenso y familiar”.
“Se avecina la batalla final y, con ella, una oscuridad más poderosa y mortífera que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez”, finaliza la sinopsis.
Stranger Things es una de las series más populares en la historia de Netflix. Sus creadores confirmaron que esta será la temporada final de la serie.