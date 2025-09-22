Encontraron una nota: Lo que se sabe de la muerte de B-King y Regio Clown

En un breve comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que tras diversos actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado (FGJEM).