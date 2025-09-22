Encontraron una nota: Lo que se sabe de la muerte de B-King y Regio Clown

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B-King y DJ Regio Clown, fueron asesinados en México. El caso ha provocado consternación, pues los artistas estaban en el país por cuestiones laborales.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los artistas colombianos fueron localizados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.
Los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron hallados el 17 de septiembre, por lo que se informó fueron asesinados el día de su desaparición. Sin embargo, no fueron identificados hasta el lunes 22 de septiembre por los familiares de Bayron Sánchez.
Según el periodista Antonio Nieto, durante una declaración al noticiero de Ana Francisca Vega, los cuerpos de los colombianos fueron hallados en extrañas condiciones e incluso mencionó que habían sido torturados.
“Los cuerpos tenían signos de haber sido torturados. Fueron desmembrados y les dejaron una cartulina presuntamente firmada por el cártel de la familia Michoacana”.
“En el municipio de Cocotitlán, a la altura de la carretera México-Cuautla, en un descampado, ahí fueron localizados estos restos humanos y el mensaje, a grosso modo dice que eran distribuidores de estupefacientes, aunque esto está siendo investigado por las autoridades de la Fiscalía del Estado de México”, afirmó Nieto.
El periodista compartió en sus redes sociales que los cuerpos de B-King y Dj Regio Clown fueron identificados por sus tatuajes, al mismo tiempo que mencionó que la cartulina estaba firmada con las siglas "FM", que se atribuyen al Cartel de Michoacán.
“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, decía la cartulina, según informó el periodista Antonio Nieto.
Bayron y Jorge Luis se encontraban en México por motivos profesionales, se menciona que llevaban a cabo una gira. E
Los jóvenes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre tras salir de un gimnasio de la zona de Polanco, al rededor de las 4:00 de la tarde.
En un breve comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que tras diversos actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado (FGJEM).
La Fiscalía señaló también que agotará todas las líneas de investigación en el caso para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.