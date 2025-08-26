¿Lipstickfables y Fancony tuvieron un romance? Esto aclaró uno de ellos ante rumores

En los últimos días, las redes sociales han sido el escenario de rumores y especulaciones sobre un presunto romance entre Ana Alvarado, más conocida en el mundo digital como Lipstickfables y el creador de contenido José Carlos Troches, más conocido como Fancony. ¿Es real? A continuación los detalles de lo que respondió Fancony.
La polémica comenzó a tomar fuerza tras unas fotografías de los creadores de contenido juntos. En las imágenes se les ve platicando amenamente, pero algunos usuarios rápidamente empezaron a crear sus propias conjeturas, apegadas a una "historia de romance" secreta.
Sin embargo, el integrante del pódcast "Los Hijos de Morazán", decidió salir a aclarar los rumores de una buena vez por todas a través de una transmisión en vivo.
Durante su intervención respecto del tema, Fancony negó tener o haber tenido una relación sentimental con la también creadora de contenido. "Jamás de la vida, brother, jamás de la vida tuvimos algo", manifestó.
Fancony, resaltó que siempre ha visto a Ana Alvarado con respeto, especialmente porque está casada.
"Es superguapa, no quiero que se malinterprete, pero tampoco es alguien que me guste. Nunca la he visto con esos ojos", explicó Fancony durante la transmisión.
De hecho, Fancony reveló que en un tiempo, en realidad, se sintió atraído por alguien cercano a Ana, específicamente por Mache, la hermana de la influencer.
"Yo hasta incluso ya lo he dicho, a mí quien me gustaba en aquel tiempo era Mache", comentó.
El creador de contenido lamentó que versiones falsas en plataformas como TikTok y transmisiones en vivo alimenten la polémica.
"He escuchado un video donde decían que Ana y yo tuvimos un encuentro en pleno estadio. Qué bárbara la mara, de verdad, nada que ver", agregó Fancony.
En ese sentido, el "influencer" le pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por especulaciones y rumores sin fundamentos.
Por su parte, Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, no ha emitido declaraciones recientes sobre los rumores que se avivaron tras el pasado partido de futbol entre tiktoker de Honduras y El Salvador, realizado en el estadio de San Pedro Sula.
Sin embargo, en la red social Tiktok circula un clip de hace meses en el que dejó entrever que no ha tenido ningún vínculo con el creador de contenido. "Si yo hubiera estado con Fancony, eso hace ratos, se hubiera sabido".
Mientras Fancony instó a los usuarios de redes a no crear especulaciones, los internautas siguen a la expectativa de nuevas reacciones sobre la reciente polémica.