¿Lipstickfables y Fancony tuvieron un romance? Esto aclaró uno de ellos ante rumores

Los rumores sobre una supuesta relación entre Ana Alvarado, más conocida como Lipstickfables y Fancony resurgieron, pero él decidió aclarar la situación

  • 26 de agosto de 2025 a las 16:48
1 de 14

En los últimos días, las redes sociales han sido el escenario de rumores y especulaciones sobre un presunto romance entre Ana Alvarado, más conocida en el mundo digital como Lipstickfables y el creador de contenido José Carlos Troches, más conocido como Fancony. ¿Es real? A continuación los detalles de lo que respondió Fancony.

 Foto: Instagram Fancony
2 de 14

La polémica comenzó a tomar fuerza tras unas fotografías de los creadores de contenido juntos. En las imágenes se les ve platicando amenamente, pero algunos usuarios rápidamente empezaron a crear sus propias conjeturas, apegadas a una "historia de romance" secreta.

Foto: Instagram Fancony
3 de 14

Sin embargo, el integrante del pódcast "Los Hijos de Morazán", decidió salir a aclarar los rumores de una buena vez por todas a través de una transmisión en vivo.

Foto: Instagram Fancony
4 de 14

Durante su intervención respecto del tema, Fancony negó tener o haber tenido una relación sentimental con la también creadora de contenido. "Jamás de la vida, brother, jamás de la vida tuvimos algo", manifestó.

Foto: Instagram Fancony
5 de 14

Fancony, resaltó que siempre ha visto a Ana Alvarado con respeto, especialmente porque está casada.

Foto: Instagram Lipstickfables
6 de 14

"Es superguapa, no quiero que se malinterprete, pero tampoco es alguien que me guste. Nunca la he visto con esos ojos", explicó Fancony durante la transmisión.

Foto: Instagram Fancony
7 de 14

De hecho, Fancony reveló que en un tiempo, en realidad, se sintió atraído por alguien cercano a Ana, específicamente por Mache, la hermana de la influencer.

Foto: Instagram Fancony
8 de 14

"Yo hasta incluso ya lo he dicho, a mí quien me gustaba en aquel tiempo era Mache", comentó.

Foto: Instagram Fancony
9 de 14

El creador de contenido lamentó que versiones falsas en plataformas como TikTok y transmisiones en vivo alimenten la polémica.

 Foto: Instagram Lipstickfables
10 de 14

"He escuchado un video donde decían que Ana y yo tuvimos un encuentro en pleno estadio. Qué bárbara la mara, de verdad, nada que ver", agregó Fancony.

Foto: Instagram Fancony
11 de 14

En ese sentido, el "influencer" le pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por especulaciones y rumores sin fundamentos.

Foto: Instagram Fancony
12 de 14

Por su parte, Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, no ha emitido declaraciones recientes sobre los rumores que se avivaron tras el pasado partido de futbol entre tiktoker de Honduras y El Salvador, realizado en el estadio de San Pedro Sula.

Foto: Instagram Lipstickfables
13 de 14

Sin embargo, en la red social Tiktok circula un clip de hace meses en el que dejó entrever que no ha tenido ningún vínculo con el creador de contenido. "Si yo hubiera estado con Fancony, eso hace ratos, se hubiera sabido".

 Foto: Instagram Lipstickfables
14 de 14

Mientras Fancony instó a los usuarios de redes a no crear especulaciones, los internautas siguen a la expectativa de nuevas reacciones sobre la reciente polémica.

Foto: Instagram Lipstickfables
