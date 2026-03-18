¿Qué es la Ley Cazzu y cómo protegería a los hijos de padres ausentes en México?

Uno de los puntos más innovadores de la Ley Cazzu es la agilización de procesos que hoy requieren obligatoriamente la firma de ambos progenitores, como los permisos de viaje. Con esto se pretende evitar que el padre ausente utilice la facultad de otorgar o negar su firma como una herramienta de presión o manipulación contra la madre que sí se hace cargo del niño.