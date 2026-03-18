¿Qué es la Ley Cazzu y cómo protegería a los hijos de padres ausentes en México?

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra en revuelo por el conflicto legal entre Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu, y no solo por el ruido de demandas entre sí, sino también por que el Congreso del Estado de Michoacán, analiza una reforma en el Código Penal denominada "Ley Cazzu". ¿De qué se trata? A continuación los detalles de la polémica.
La iniciativa fue presentada formalmente por la diputada local Sandra Arreola Ruiz, quien argumentó que con esta ley se busca transformar la indignación pública en una herramienta jurídica tangible.
El objetivo central de esta propuesta es otorgar libertad de movimiento al padre que posee la custodia efectiva, especialmente cuando el otro progenitor ha abandonado sus responsabilidades afectivas o económicas pero mantiene el control legal.
Actualmente, el borrador se encuentra en manos de las comisiones especializadas para su discusión y posterior dictamen. De recibir luz verde por parte del pleno, esta se convertiría en la primera normativa en la historia del país que nace directamente de un conflicto parental privado que fue ventilado y debatido en los medios de comunicación a nivel internacional.
La propuesta legislativa encontró su raíz en el debate generado por la situación de Cazzu, quien visibilizó las trabas legales y burocráticas que enfrentan las familias monoparentales. El proyecto plantea que el incumplimiento de las obligaciones básicas por parte de uno de los padres no debe convertirse en un obstáculo para las gestiones cotidianas o el bienestar del menor.
Uno de los puntos más innovadores de la Ley Cazzu es la agilización de procesos que hoy requieren obligatoriamente la firma de ambos progenitores, como los permisos de viaje. Con esto se pretende evitar que el padre ausente utilice la facultad de otorgar o negar su firma como una herramienta de presión o manipulación contra la madre que sí se hace cargo del niño.
Los fundamentos del proyecto descansan sobre cifras que retratan una realidad social alarmante en el territorio mexicano. Según los datos citados en la exposición de motivos, en México existen más de 11 millones de madres solteras, de las cuales una gran cantidad no recibe la pensión alimenticia ni el apoyo correspondiente para la crianza de sus hijos.
La normativa busca dar una respuesta legal a lo que se denomina "crianza compartida desequilibrada". Este fenómeno ocurre cuando uno de los progenitores se desentiende de la manutención y el cuidado diario, pero legalmente conserva el poder de decisión sobre aspectos fundamentales en la vida del infante, generando un vacío de protección.
Aunque la iniciativa todavía debe atravesar todo el proceso legislativo antes de ser una realidad, ya ha logrado instalar una discusión fundamental en la agenda pública.
Al instalar este debate en el Congreso, los legisladores pretenden no solo facilitar los trámites administrativos de las familias, sino sentar un precedente jurídico de avanzada.
De prosperar en Michoacán, se espera que la Ley Cazzu genere un efecto dominó en otros estados de la República que enfrentan estadísticas similares de abandono parental.
Por ahora, las familias y organizaciones civiles permanecen atentas al dictamen de las comisiones.