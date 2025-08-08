  1. Inicio
¡No la reconocieron!: A JLo le niegan entrada a tienda de Chanel

La diva quería hacer compras en una tienda Chanel en Turquía, pero resulta que no la dejaron entrar, una vez reconocido el error, la buscaron... ¿Qué respondió ella?

  • 08 de agosto de 2025 a las 15:41
Jennifer López estuvo de visita en Estambul, Turquía, que fue uno de los destinos de su gira Up All Night: Live in 2025, que también la llevará por Europa, y ahí quiso ir de compras.

 Foto: Instagram de JLo
Resulta que la diva del Bronx fue al centro comercial Istinye Park de Estambul, para hacer unas compras en la tienda Chanel... Pero resulta que no la dejaron entrar.

 Foto: Instagram de JLo
La cantante, que hace unas semanas celebró su 56 cumpleaños en la ciudad turca, fue detenida por el guardia, quien le negó el acceso aduciendo que la tienda estaba a su plena capacidad.

 Foto: Instagram de JLo
Medios reportaron que la cantante sin ningún sobresalto solo respondió con un "OK, no hay problema" y se retiró del lugar.

 Foto: Instagram de JLo
No obstante, empleados de la tienda se dieron cuenta que le habían negado la entrada a la mismísima Jennifer López, y fueron en su búsqueda para invitarla a regresar.

 Foto: Instagram de JLo
Pero la cantante estadounidense declinó la oferta y se fue a comprar a otras tiendas del centro comercial.

 Foto: Instagram de JLo
López optó por visitar otras boutiques de lujo como Celine y Beymen, donde gastó decenas de miles de dólares.

 Foto: Instagram de JLo
Ante la información divulgada, trascendió que la tienda Chanel de ese centro comercial de Estambul suma numerosas reseñas negativas: tiene una puntuación de 2.9 sobre 5 en Google, con quejas sobre el trato "descortés y poco profesional" del personal de seguridad.

 Foto: Instagram de JLo
Un comentario reciente destaca que el equipo de seguridad genera un ambiente "incómodo" y casi hostil, incluso hacia compradores que claramente buscaban gastar.

 Foto: Instagram de JLo
Medios estadounidenses han destacado que López enfrentó el incidente con mucha educación, y que esto le ha generado a Chanel una publicidad negativa.

 Elsy Torres
