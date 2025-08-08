¡No la reconocieron!: A JLo le niegan entrada a tienda de Chanel

Jennifer López estuvo de visita en Estambul, Turquía, que fue uno de los destinos de su gira Up All Night: Live in 2025, que también la llevará por Europa, y ahí quiso ir de compras.
Resulta que la diva del Bronx fue al centro comercial Istinye Park de Estambul, para hacer unas compras en la tienda Chanel... Pero resulta que no la dejaron entrar.
La cantante, que hace unas semanas celebró su 56 cumpleaños en la ciudad turca, fue detenida por el guardia, quien le negó el acceso aduciendo que la tienda estaba a su plena capacidad.
Medios reportaron que la cantante sin ningún sobresalto solo respondió con un "OK, no hay problema" y se retiró del lugar.
No obstante, empleados de la tienda se dieron cuenta que le habían negado la entrada a la mismísima Jennifer López, y fueron en su búsqueda para invitarla a regresar.
Pero la cantante estadounidense declinó la oferta y se fue a comprar a otras tiendas del centro comercial.
López optó por visitar otras boutiques de lujo como Celine y Beymen, donde gastó decenas de miles de dólares.
Ante la información divulgada, trascendió que la tienda Chanel de ese centro comercial de Estambul suma numerosas reseñas negativas: tiene una puntuación de 2.9 sobre 5 en Google, con quejas sobre el trato "descortés y poco profesional" del personal de seguridad.
Un comentario reciente destaca que el equipo de seguridad genera un ambiente "incómodo" y casi hostil, incluso hacia compradores que claramente buscaban gastar.
Medios estadounidenses han destacado que López enfrentó el incidente con mucha educación, y que esto le ha generado a Chanel una publicidad negativa.